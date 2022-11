Armata rusă suplimentează forțele armate din Lugansk și forțează localnicii să își părăsească casele

Armata rusă a suplimentat numărul de soldați prezenți în regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a anunțat sâmbătă Statul Major al armatei ucrainene. Militarii ruși forțează localnicii să își părăsească casele, potrivit

Sâmbătă, forțele ruse au efectuat mai multe atacuri cu rachete și sisteme de rachete cu lansare multiplă. Infrastructura civilă din orașul Sviatohirsk (Donețk) au fost avariate într-un atac cu rachete rusești.

Pe de altă parte, Rusia continuă să sufere pierderi de trupe și artilerie. Statul Major General a confirmat că Forțele Armate Ucrainene au lovit un grup de militari ruși în Mykhailivka (Zaporizhzhia) pe 17 noiembrie, ucigând și rănind peste 30 de soldați ruși, relatează sursa citată.

Aproape 60 de militari ruși au fost uciși într-un atac al forțelor de apărare ale Ucrainei lângă Mykhailivka din regiunea Herson.

