Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud

Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 09:27
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Avion de luptă F-18 Sursa foto: X
Cuprins
  1. Armata Statelor Unite, în alertă maximă
  2. Autoritățile americane au demarat o anchetă

Armata Statelor Unite este în alertă maximă ca urmare a două accidente care s-au petrecut în Marea Chinei de Sud. Un avion de luptă și un elicopter s-au prăbușit, fără să se înregistreze victime, din fericire.

Armata Statelor Unite, în alertă maximă

Două accidente s-au petrecut duminică în Marea Chinei de Sud, plasând armata Statelor Unite în alertă maximă. Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit apa mării. Cele două accidente separate nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP.

Autoritățile americane au transmis că un elicopter MH-60R Sea Hawk s-a prăbușit în vreme ce efectua „operaţiuni de rutină” de pe portavionul USS Nimitz. Aparatul de zbor s-a prăbuşit în Marea Chinei de Sud, conform unui comunicat transmis de Flota SUA din Pacific. Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităţilor.

După aproximativ o jumătate de oră, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbuşit tot în Marea Chinei de Sud. De asemenea, aparatul efectua operațiuni de rutină, conform comunicatului transmis de Marina SUA. Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat şi au fost salvate ulterior, potrivit aceleiaşi surse.

„Toate persoanele implicate sunt în siguranţă şi în stare stabilă”, a declarat Marina SUA.

Autoritățile americane au demarat o anchetă

Armata Statelor Unite este în alertă după cele două accidente și a demarat o investigație pentru a stabili cauzele celor două accidente. Pierderea acestor aeronave  are loc în contextul turneului asiatic al lui Donald Trump. Este primul turneu realizat în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbuşit în Marea Roşie. Cele două accidente au avut loc în decurs de zece zile. Unul s-a petrecut în timpul aterizării, iar cel de-al doilea în timpul unei manevre de mutare a acestuia.

