Armata ucraineană va avea drone Multirotors dotate cu mitraliere (VIDEO)

Un inginer IT a postat un videoclip care arată prima dotată cu o mitralieră, potrivit ziare.com.

„S-a întâmplat în sfârșit, prima dronă ucraineană Multirotors dotată cu o mitralieră”, se precizează într-o postare pe Twitter, în care poate fi urmarit un videoclip cu noul dispozitiv militar.

Dronele sunt asemănătoare cu UAV-urile franceze Avatar, care cântăresc 15,5 kg și au o rezistență în misiune de 17 minute. Sunt dotate cu un vizor de țintire holografică și un indicator cu laser care declanșează alerte privind .

