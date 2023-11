Asistentul șefului armatei ucrainene a murit la ziua sa de naștere: „Un dispozitiv exploziv necunoscut a explodat într-unul dintre cadouri” / Fiul său este grav rănit

Pe 6 noiembrie, Ciastiakov a primit un cadou care avea să-i aducă sfârșitul. Militarul de 39 de ani a primit o pungă de cadouri în care se aflau o sticlă de băutură și pahare sub formă de grenade. Cel puțin una dintre ele a fost o grenadă adevărată, iar o explozie puternică a avut loc la deschiderea pachetului.

Acest incident cutremurător a fost provocat de neglijența legată de manipularea munițiilor.

⚡ Ukrainian Commander-in-Chief Zaluzhnyi confirms death of aide in birthday gift blast.

Major Hennadii Chastiakov was killed on his birthday in the company of his family. An unknown explosive device went off in one of the gifts. Hennadii leaves behind a wife and four children.

— UNITED24media (@United24media)