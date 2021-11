Astronauții echipajului Crew-2 s-au întors pe Pământ după 200 de zile în spațiu. Lansarea navetei spațiale Crew-3 a fost amânată

O navă spațială SpaceX Crew Dragon s-a prăbușit la sfârșitul zilei de 8 noiembrie, returnând patru astronauți de la Stația Spațială Internațională, după aproape 200 de zile în spațiu.

Nava spațială Crew Dragon Endeavour s-a prăbușit în Golful Mexic, în largul coastei de la Pensacola, Florida, la 22:33. Reintrarea navei spațiale și aterizarea au mers conform planului. Nava spațială este de așteptat să fie adusă la bordul unei nave de recuperare și cei patru astronauți din interior extrași în aproximativ o oră, arată spacenews.

Nava spațială s-a dezamorsat de la stație la 14:05. Nava spațială și-a petrecut următoarele două ore efectuând o tură a stației, făcând o buclă a stației de la o distanță de aproximativ 200 de metri. Pesquet a făcut fotografii ale stației de la o fereastră din Crew Dragon în timpul manevrei, ca parte a unei recunoașteri a exteriorului stației.

Revenirea lui Endeavour stabilește lansarea următoarei misiuni Crew Dragon, Crew-3. Lansarea acelei nave spațiale, numită Endurance, este programată nu mai devreme de 10 noiembrie, la ora 21:03, de la Complexul de Lansare 39A, de la KSC. Acesta îi va trimite pe astronauții NASA Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron și pe astronautul ESA Matthias Maurer la stație pentru o ședere de șase luni.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK

— NASA (@NASA) April 23, 2021