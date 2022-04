Atac armat în Washington: Atacatorul s-a sinucis după ce a rănit patru persoane

Vineri, un bărbat s-a sinucis când urma să fie arestat, după ce acesta într-un cartier rezidenţial din Washington, potrivit .

Printre cele patru persoane rănite se află și o fetiţă de 12 ani. Victimele au fost rănite vineri după-amiază de focuri de armă în cartierul Connecticut Avenue-Van ness, în nord-vestul capitalei americane.

Trei persoane au fost transportate de urgență la spital și se află într-o stare stabilă, iar cea de a patra victimă, în vârstă de circa 60 de ani, .

„Suspectul despre care credem că este responsabil pentru atac a murit”, a declarat şeful poliţiei din Washington, Robert Contee, vineri seară, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit șefului de poliție din Washington, Raymond Spencer, în vârstă de 23 de ani, , aflat la etajul al cincilea al unui imobil, unde anchetatorii au găsit un „dispozitiv pentru un lunetist cu un trepied”, cel puţin şase arme de foc, printre care se numără puşti asalt şi cu lunetă, precum şi „foarte multe elemente de muniţie”.

Video allegedly filmed by the shooter uploaded online? I can’t tell if this is fake or not, honestly.

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1)