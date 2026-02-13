B1 Inregistrari!
Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit

Adrian Teampău
13 feb. 2026, 09:47
Atac armat la Universitatea de Stat din Carolina de Sud Sursa foto: X
Cuprins
  1. Atac armat la o universitate de stat
  2. O universitate cu un trecut istoric

Atac armat, în Statele Unite, la Universitatea de Stat din Carolina de Sud. Autoritățile care au intervenit au raportat doi morți și un rănit destul de grav.

Atac armat la o universitate de stat

Doi oameni au fost ucişi, iar un al treilea a fost rănit într-un atac armat care s-a produs, joi seară, la un cămin al Universităţii de Stat din Carolina de Sud. Aceasta este o universitate dedicată istoric educaţiei persoanelor de culoare.  Departamentul de Siguranță Publică din Carolina de Sud a solicitat Diviziei de Aplicare a Legii de Stat (SLED) să investigheze incidentul.

Inidentul a fost raportat, joi seara, în jurul orei 21:15, ora locală, într-un apartament din complexul rezidenţial studenţesc. Potrivit informațiilor care circulă pe rețelele de socializare, mai multe focuri de armă au fost auzite la momentul respectiv. Poliția campusului a intervenit și, totodată, a îndemnat studenții și personalul să se adăpostească până la clarificarea situației.

Autoritățile au oferit puține detalii despre acest incident tragic. Nu au fost încă publicate informații cu privire la răniți, decese, victime sau presupuși autori, nici acuzații, deoarece situația este încă în curs de dezvoltare. O persoană care a răspuns la telefonul biroului de siguranţă publică al universităţii, joi seară, a declarat că nu are dreptul să ofere informaţii despre incident.

„Oficialii universităţii nu au confirmat încă identitatea victimelor sau starea persoanei rănite”, se arată în comunicat.

O universitate cu un trecut istoric

În urma acestui atac armat, conducerea instituției a decis să închidă campusul universitar, conform unui comunicat, citat de Reuters. De asemenea, cursurile au fost anulate pentru ziua de vineri.  Universitatea a confirmat că a fost închis campusul și, ulterior, a anulat concertul Homecoming programat pentru sâmbătă seara.

Universitatea de Stat din Carolina de Sud este, o instituție de învățământ cu peste 3.000 de studenţi. Aceasta este una dintre cele două universităţi istorice pentru persoane de culoare din Orangeburg. Cea de-a doua instituție cu specific este Universitatea Claflin.

Carolina de Sud este un oraş universitar situat la aproximativ 64 de kilometri sud-est de capitala statului, Columbia. Universitatea a declarat că a solicitat Diviziei de Aplicare a Legii de Stat să investigheze atacul armat.

