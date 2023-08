Atac armat într-un campus! Un profesor a fost ucis, iar mai mulți elevi au sărit din clădire

Un profesor a fost ucis în urma unui atac armat dintr-un campus al Universității North Carolina, potrivit presei americane.

Autoritățile au fost informate cu privire la mai multe focuri de armă în apropierea laboratoarelor campusului Chapel Hill, din North Carolina.

De teamă, unii elevi s-au baricadat, iar alții au sărit din clădire.

Please watch this video of STUDENTS HAVING TO JUMP OUT OF WINDOWS at UNC Chapel Hill for safety & ask yourself if this should be normal. This is why we are outraged, pissed off, & ready to vote out anyone who doesn’t take action. This is sickening.

