Atac armat într-un mall din New York. Criminalul are 18 ani și înclinații rasiste

Un atac armat fulgerător a avut loc într-un centru comercial din oraşul american Buffalo din statul New York. Cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața, iar alți 17 au fost răniți de gloanțe. Poliţiștii ajunși la fața locului l-au reținut pe criminal și îl acuză de crimă comisă din motive rasiale, deoarece 11 dintre cele persoanele împuşcate sunt de culoare, iar cele mai multe răni suferite sunt în zona capului.

„A fost pur şi simplu iadul. A fost pur şi simplu o crimă motivată de ură rasială din partea cuiva din afara comunității noastre”, au declarat polițiștii.

Bărbatul care a comise tragicul atac are doar 18 ani și ar fi călătorit ore întregi pentru a ajunge în mall-ul unde a deschis focul de armă. Martorii spun că purta ţinută de camuflaj complet, o cască neagră și o pușcă.

