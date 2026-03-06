Donald Trump s-a arătat, încă de la preluarea mandatului, mai mult decât prietenos față de . El a susținut interesele acestuia în contextul negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina.

Donald Trump tras pe sfoară de Putin

furnizează Iranului informaţii despre amplasarea forţelor şi echipamentelor militare americane, inclusiv nave şi avioane de luptă. Informația a fost prezentată de ziarul american , citat de agenţiile Reuters şi EFE. În aceste condiții este așteptată reacția lui Donald Trump, având în vedere relația cu Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, încă de la începutul acestui , Moscova a transmis Teheranului informațiile de care avea nevoie pentru a-și direcționa atacurile. Au fost transmise coordonatele mai multor locaţii, fapt ce a permis Iranului să lovească cu precizie, cu drone şi rachete balistice, ținte militare americane din Golful Persic şi din alte ţări ale Orientului Mijlociu.

Publicația își susține afirmațiile citând trei oficiali pe care nu-i numește.

Rusia face echilibristică

Rusia a condamnat războiul declanșat de SUA şi Israel asupra Iranului, dar a evitat să-l critice prea mult pe Donald Trump. Kremlinul a declarat, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov că Rusia își va urmări propriile interese în acest conflict. Moscova încearcă să menţină deschise canalele de negociere cu Washingtonul în ce priveşte războiul din Ucraina.

De altfel, în trecut, Putin a acuzat SUA şi alte ţări occidentale, susţinătoare ale Ucrainei, că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion. De asemenea, el a remarcat că atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, sunt ghidate cu ajutorul informațiilor furnizate de ţările occidentale.

Totuşi, Washington Post scrie că nu este foarte clar în ce măsură Rusia ajută Iranul. Teheranul deţine câţiva sateliţi militari, drept care accesul său la capacităţile spaţiale ale Rusiei şi/sau ale Chinei ar fi de mare ajutor, notează analiştii militari. Aceștia au fost de acord că atacurile cu rachete şi drone împotriva infrastructurilor americane din Golf au fost precise şi sofisticate.

Un astfel de ajutor acordat de Moscova este de natură să complice lucruile pentru Pentagon. Armata americană și statele din Golf își epuizează rapid stocurile de muniție interceptoare pentru armele de precizie. În câteva zile apărarea anti-aeriană ar putea fi nevoită să selecteze mai atent ţintele, a scris Washington Post.

Donald Trump apelează la ajutorul Ucrainei

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat dispus să ajute SUA şi ţările din Golf să contracareze dronele iraniene. Armata ucraineană a dezvoltat sisteme de interceptare a dronelor mai ieftine și mai eficace. Zelenski a declarat că, în trei zile de război în Orientul Mijlociu s-au consumat mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.

Donald Trump ar putea apela la Kiev pentru a beneficia de expertiza sa în doborârea dronelor. De altfel, Zelenski şi mai mulți lideri europeni şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la risipa de interceptoare Patriot de către ţările din Golf. Ei sunt de părere că din cauza epuizării rapide a stocurilor, nu vor mai fi proiectile disponibile pentru Ucraina.

Astfel, Kievul are un motiv în plus să ajute aceste ţări să se apere în faţa dronelor şi rachetelor iraniene. Mai ales că interceptoarele nu au fost eficiente de fiecare dată. Mai multe rachete și drone iraniene au provocat pagube considerabile bazelor militare americane din Golf, distrugând inclusiv radare anti-balistice de alertă timpurie.