A fost detectat asteroidul „ucigașul de orașe”. Telescopul Spațial James Webb (JWST) a detectat un asteroid suficient de mare pentru a provoca distrugeri majore pe Terra, supranumit de cercetători „ucigașul de orașe”. Potrivit noilor date, roca spațială va trece la o distanță relativ mică de Lună în anul 2032, însă, nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră, după cum a relatat vineri.

Observațiile recente asupra asteroidului 2024 YR4 au fost realizate în perioada 18–26 februarie cu instrumentele extrem de sensibile în infraroșu ale telescopului James Webb.

Ce spun noile observații despre traiectoria asteroidului 2024 YR4

Asteroidul face parte din categoria obiectelor cosmice aflate relativ aproape de Pământ și este monitorizat constant de NASA. Pe baza noilor observații, astronomii au reușit să recalibreze estimările privind traiectoria sa.

Conform calculelor actualizate, probabilitatea ca asteroidul să lovească Luna a fost redusă de la 4,3% la zero.

Potrivit unui comunicat publicat de , roca spațială va trece pe lângă satelitul natural al Pământului la aproximativ 21.200 de kilometri, o distanță mai mică decât orbita unor sateliți artificiali ai planetei noastre.

În același timp, asteroidul va trece pe lângă Pământ la câteva sute de mii de kilometri atunci când va reveni în Sistemul Solar interior, peste aproximativ șase ani.

De ce a fost dificilă observarea asteroidului

Cercetătorii spun că această rundă de observații a fost posibilă datorită sensibilității extreme a telescopului James Webb, însă misiunea nu a fost una simplă.

„Din primăvara anului 2025, asteroidul nu a putut fi observat nici de pe , nici de pe observatoarele spaţiale, cu excepţia acestei utilizări a lui Webb”, au declarat oficialii NASA.

Performanța telescopului este considerată remarcabilă, mai ales că imaginile au fost obținute în condițiile în care asteroidul are o vizibilitate foarte redusă.

Cât de mare este asteroidul supranumit „ucigașul de orașe

Asteroidul 2024 YR4 a fost descoperit la finalul anului 2024 de rețeaua Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), un sistem special creat pentru identificarea obiectelor spațiale care ar putea reprezenta un pericol pentru Pământ.

Observațiile arată că roca spațială are un diametru estimat între 53 și 67 de metri, aproximativ comparabil cu înălțimea celebrului Turn din Pisa.

Dacă un asteroid de asemenea dimensiuni ar lovi Terra, consecințele ar fi devastatoare, ar distruge un oraş cu forţa a 500 de bombe de la Hiroshima.

Această posibilă putere distructivă i-a adus asteroidului porecla de „ucigaș de orașe”.

Există vreun risc ca asteroidul să lovească Pământul?

În fazele inițiale ale observațiilor, astronomii au luat în calcul o mică probabilitate de impact.

Estimările arătau la un moment dat o șansă de 3,1% ca asteroidul să lovească Pământul. Ulterior, pe măsură ce au fost colectate mai multe date, probabilitatea a fost redusă treptat până la zero.

În mod similar, riscul unui impact cu Luna fusese calculat anterior la 4,3%, dar și această probabilitate a fost eliminată în urma noilor observații realizate cu telescopul James Webb.