B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul

Asteroidul „ucigașul de orașe”, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul

Ana Maria
06 mart. 2026, 18:59
Asteroidul ucigașul de orașe, descoperit de telescopul James Webb. Care sunt șansele ca acesta să lovească Pământul
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce spun noile observații despre traiectoria asteroidului 2024 YR4
  2. De ce a fost dificilă observarea asteroidului
  3. Cât de mare este asteroidul supranumit „ucigașul de orașe
  4. Există vreun risc ca asteroidul să lovească Pământul?

A fost detectat asteroidul „ucigașul de orașe”. Telescopul Spațial James Webb (JWST) a detectat un asteroid suficient de mare pentru a provoca distrugeri majore pe Terra, supranumit de cercetători „ucigașul de orașe”. Potrivit noilor date, roca spațială va trece la o distanță relativ mică de Lună în anul 2032, însă, nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră, după cum a relatat Live Science vineri.

Observațiile recente asupra asteroidului 2024 YR4 au fost realizate în perioada 18–26 februarie cu instrumentele extrem de sensibile în infraroșu ale telescopului James Webb.

Ce spun noile observații despre traiectoria asteroidului 2024 YR4

Asteroidul face parte din categoria obiectelor cosmice aflate relativ aproape de Pământ și este monitorizat constant de NASA. Pe baza noilor observații, astronomii au reușit să recalibreze estimările privind traiectoria sa.

Conform calculelor actualizate, probabilitatea ca asteroidul să lovească Luna a fost redusă de la 4,3% la zero.

Potrivit unui comunicat publicat de NASA, roca spațială va trece pe lângă satelitul natural al Pământului la aproximativ 21.200 de kilometri, o distanță mai mică decât orbita unor sateliți artificiali ai planetei noastre.

În același timp, asteroidul va trece pe lângă Pământ la câteva sute de mii de kilometri atunci când va reveni în Sistemul Solar interior, peste aproximativ șase ani.

De ce a fost dificilă observarea asteroidului

Cercetătorii spun că această rundă de observații a fost posibilă datorită sensibilității extreme a telescopului James Webb, însă misiunea nu a fost una simplă.

„Din primăvara anului 2025, asteroidul nu a putut fi observat nici de pe Pământ, nici de pe observatoarele spaţiale, cu excepţia acestei utilizări a lui Webb”, au declarat oficialii NASA.

Performanța telescopului este considerată remarcabilă, mai ales că imaginile au fost obținute în condițiile în care asteroidul are o vizibilitate foarte redusă.

Cât de mare este asteroidul supranumit „ucigașul de orașe

Asteroidul 2024 YR4 a fost descoperit la finalul anului 2024 de rețeaua Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), un sistem special creat pentru identificarea obiectelor spațiale care ar putea reprezenta un pericol pentru Pământ.

Observațiile arată că roca spațială are un diametru estimat între 53 și 67 de metri, aproximativ comparabil cu înălțimea celebrului Turn din Pisa.

Dacă un asteroid de asemenea dimensiuni ar lovi Terra, consecințele ar fi devastatoare, ar distruge un oraş cu forţa a 500 de bombe de la Hiroshima.

Această posibilă putere distructivă i-a adus asteroidului porecla de „ucigaș de orașe”.

Există vreun risc ca asteroidul să lovească Pământul?

În fazele inițiale ale observațiilor, astronomii au luat în calcul o mică probabilitate de impact.

Estimările arătau la un moment dat o șansă de 3,1% ca asteroidul să lovească Pământul. Ulterior, pe măsură ce au fost colectate mai multe date, probabilitatea a fost redusă treptat până la zero.

În mod similar, riscul unui impact cu Luna fusese calculat anterior la 4,3%, dar și această probabilitate a fost eliminată în urma noilor observații realizate cu telescopul James Webb.

Tags:
Citește și...
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Externe
Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Externe
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Externe
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”
Externe
Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Externe
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Externe
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Externe
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Externe
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Externe
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Ultima oră
19:25 - MAE vine cu noi detalii. Câți minori români mai sunt acum în Orientul Mijlociu și așteaptă să vină acasă
19:15 - Criză în Educație. Sindicatele amenință cu boicotarea simulărilor la examenele naţionale. Replică șablon a Ministerului
19:10 - Băiat de 11 ani din Cluj, salvat după ce a fost bătut de iubitul mamei. Copilul a cerut ajutor la un centru de consiliere
18:35 - Rabia, diagnosticată prea târziu. O femeie a murit la patru luni după o zgârietură de câine
18:35 - Ucraina ajută statele din Golful Persic să facă față atacurilor iraniene. Zelenski trimite experți în războiul cu drone
18:32 - Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
17:59 - Răsturnare de situație în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. MAE vine cu noi explicații: „Nu apare în evidenţele consulare”
17:45 - Suspiciuni de încălcare a sancțiunilor împotriva Rusiei. Navă încărcată cu GPL blocată în Portul Midia
17:05 - Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
17:04 - Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat