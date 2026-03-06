B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”

Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”

Ana Maria
06 mart. 2026, 15:49
Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: Vom lua măsurile corespunzătoare
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Rusia amenință cu măsuri! De ce spune Kremlinul că decizia Finlandei crește tensiunile în Europa
  2. Ce schimbare legislativă pregătește Finlanda
  3. Rusia amenință cu măsuri! De ce și-a schimbat Finlanda strategia de securitate
  4. Ce alte state europene discută despre consolidarea capacităților nucleare?

Rusia amenință cu măsuri! Declarațiile autorităților finlandeze privind posibilitatea transportului armelor nucleare pe teritoriul țării au atras reacții dure de la Moscova. Kremlinul susține că o astfel de schimbare „duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european”, a spus, vineri, Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că transformarea unui stat vecin într-o posibilă platformă pentru arme nucleare ar crește riscurile pe continentul european, potrivit Reuters.

Rusia amenință cu măsuri! De ce spune Kremlinul că decizia Finlandei crește tensiunile în Europa

Dmitri Peskov a declarat vineri că intenția Finlandei de a relaxa restricțiile privind armele nucleare pe teritoriul său ar putea alimenta instabilitatea regională.

Potrivit oficialului rus, o astfel de măsură ar avea efecte directe asupra securității din zonă.

Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze. Faptul este că, prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Iar dacă Finlanda ne amenință, vom lua măsurile corespunzătoare.”, a precizat Dmitri Peskov.

Declarația vine în contextul unor discuții tot mai intense în Europa privind rolul armelor nucleare în arhitectura de securitate regională.

Ce schimbare legislativă pregătește Finlanda

Ministrul apărării din Finlanda, Antti Häkkänen, a explicat joi că interdicția legislativă referitoare la armele nucleare, introdusă în 1980, nu mai reflectă realitățile geopolitice actuale.

Legislaţia nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a spus el.

Oficialul de la Helsinki a precizat că, dacă situația de securitate o va impune, arme nucleare ar putea fi transportate pe teritoriul finlandez, potrivit presei locale.

Rusia amenință cu măsuri! De ce și-a schimbat Finlanda strategia de securitate

Finlanda are o frontieră de peste 1.000 de kilometri cu Rusia și a menținut o politică de neutralitate în timpul Războiului Rece. Situația s-a schimbat însă după invazia Rusiei în Ucraina.

În 2023, Helsinki a decis să adere la NATO, o decizie considerată de autoritățile finlandeze drept un pas esențial pentru consolidarea securității naționale.

Contextul geopolitic actual îi determină pe liderii europeni să își regândească strategiile de apărare și rolul armelor nucleare în descurajarea militară.

Ce alte state europene discută despre consolidarea capacităților nucleare?

Dezbaterea nu se limitează doar la Finlanda. Săptămâna trecută, Suedia a transmis un mesaj similar privind rolul armelor nucleare în sistemul de securitate al alianței.

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat recent intenția de a consolida arsenalul nuclear al Franței și de a aprofunda cooperarea cu partenerii europeni.

Planurile includ inclusiv posibilitatea desfășurării temporare, în alte state europene, a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear.

Tags:
Citește și...
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Externe
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Externe
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Externe
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Externe
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Externe
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Externe
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Externe
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Externe
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Externe
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Externe
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Ultima oră
16:36 - Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
16:34 - Ce să nu faci când investești în soluții pentru locuință
16:25 - Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
16:14 - Fiul lui Nicolae Guță a fost reținut de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii
15:57 - Tensiuni în sistemul educațional înaintea simulărilor. Cum răspunde Ministerul Educației la posibilul boicot al profesorilor
15:28 - O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență
15:18 - Prima reacție a Dacianei Sârbu după ce fiica ei și a lui Victor Ponta a ajuns în România: „Mi s-a dărâmat lumea”
15:11 - Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
15:03 - Unul dintre cei mai căutați români din UE a fost reținut în Spania. Unde a fost descoperit bărbatul urmărit internațional
15:02 - Newsweek: Ponta și-a luat apartamente în Dubai și Istanbul de 1.000.000€ într-un singur an. Declară 4.000€ salariu/lună