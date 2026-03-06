Rusia amenință cu măsuri! Declarațiile autorităților finlandeze privind posibilitatea transportului armelor nucleare pe teritoriul țării au atras reacții dure de la Moscova. Kremlinul susține că o astfel de schimbare „duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european”, a spus, vineri, Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că transformarea unui stat vecin într-o posibilă platformă pentru arme nucleare ar crește riscurile pe continentul european, potrivit .

Rusia amenință cu măsuri! De ce spune Kremlinul că decizia Finlandei crește tensiunile în Europa

Dmitri Peskov a declarat vineri că intenția de a relaxa restricțiile privind armele nucleare pe teritoriul său ar putea alimenta instabilitatea regională.

Potrivit oficialului rus, o astfel de măsură ar avea efecte directe asupra securității din zonă.

„Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze. Faptul este că, prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Iar dacă Finlanda ne amenință, vom lua măsurile corespunzătoare.”, a precizat Dmitri Peskov.

Declarația vine în contextul unor discuții tot mai intense în Europa privind rolul armelor nucleare în arhitectura de securitate regională.

Ce schimbare legislativă pregătește Finlanda

Ministrul apărării din Finlanda, Antti Häkkänen, a explicat joi că interdicția legislativă referitoare la armele nucleare, introdusă în 1980, nu mai reflectă realitățile geopolitice actuale.

„Legislaţia nu răspunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”, a spus el.

Oficialul de la Helsinki a precizat că, dacă situația de securitate o va impune, arme nucleare ar putea fi transportate pe teritoriul finlandez, potrivit presei locale.

Rusia amenință cu măsuri! De ce și-a schimbat Finlanda strategia de securitate

Finlanda are o frontieră de peste 1.000 de kilometri cu Rusia și a menținut o politică de neutralitate în timpul Războiului Rece. Situația s-a schimbat însă după invazia Rusiei în Ucraina.

În 2023, Helsinki a decis să adere la NATO, o decizie considerată de autoritățile finlandeze drept un pas esențial pentru consolidarea securității naționale.

Contextul geopolitic actual îi determină pe liderii europeni să își regândească strategiile de apărare și rolul armelor nucleare în descurajarea militară.

Ce alte state europene discută despre consolidarea capacităților nucleare?

Dezbaterea nu se limitează doar la Finlanda. Săptămâna trecută, Suedia a transmis un mesaj similar privind rolul armelor nucleare în sistemul de securitate al alianței.

În același timp, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat recent intenția de a consolida arsenalul nuclear al Franței și de a aprofunda cooperarea cu partenerii europeni.

Planurile includ inclusiv posibilitatea desfășurării temporare, în alte state europene, a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear.