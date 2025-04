Atac cu cuțitul la un liceu din Coreea de Sud. Un elev a înjunghiat șase persoane

Atac cu un cuțit într-un liceu dintr-un oraș din Coreea de Sud. Un elev a pătruns înarmat într-o sală de clasă, în care se desfășurau cursuri și a înjunghiat cinci persoane.

este un tânăr în vârstă de 18 ani, conform informațiilor furnizate de autorități. Atacul a avut loc într-o unitate școlară din orașul Cheongju, în provincia Chungbuk, în centrul Coreei de Sud. Oraşul Cheongju este situat la 110 kilometri sud de Seul.

Luni dimineaţa, a fost informată, în prima fază, că un „elev a înjunghiat pe cineva într-o sală de clasă cu un cuţit”, a anunţat într-un comunicat poliţia din provincia Chungbuk. Atacul a avut loc luni, către ora locală 8.36 (2.36, ora României). Agresorul a făcut cel puțin cinci victime, au anunțat forţele de ordine care au intervenit pentru a-l opri, după cum relatează AFP.

Trei persoane, între care și directorul instituţiei, care a fost rănit în abdomen, au fost grav rănite. Poliţia a anunţat că alte două persoane au fost rănite uşor, în . Între acestea se află și o femeie care a fost strangulată.

After spree he Jumped into a reservoir but survived , under investigation 대구 북구 대구 산불 Brahmos

6 injured as a special needs student goes on a stabbing spree at South Korean high school

A student stabbed 3 people in a knife at a South Korean high school Monday morning and injured two others, local police said. The attack happened around 8:36 am at a school in Cheongju, 110 kilometres south of Seoul, according to police reports.

— Shanghai Daily (@shanghaidaily)