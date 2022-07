Atac cu dronă în Sevastopol: Ucrainenii au lovit statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagră

Guvernatorul orașului Sevastopol din peninsula anexată Crimeea, Mihail Razvojaev, a transmis că un atac cu dronă a avut loc duminică în statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagră și că au fost rănite cinci persoane, relatează France Presse.

„În această dimineaţă, naţionaliştii ucraineni au decis să ne strice Ziua Flotei Ruse”, sărbătorită duminică în Rusia, a transmis Razvojaev pe Telegram.

Guvernatorul a specificat că o dronă a aterizat în curtea și că printre angajații statului major se află cinci răniți.

În acest caz, toate evenimentele de Ziua Flotei Ruse „au fost anulate din motive de securitate”, a precizat guvernatorul. El a cerut persoanelor care locuiesc în Sevastopol să nu părăsească domiciliul „dacă este posibil”.

Acest atac reprezintă prima întâmplare de acest fel, când autorităţile din Rusia raportează o de la începutul invaziei lor în Ucraina.

Multiple evenimente au fost organizate cu această ocazie în toată Rusia, mai ales o paradă navală la Sankt Petersburg (nord-vest), care urmează să fie supervizată de preşedintele țării.

