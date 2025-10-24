Atac cu drone ucrainene în Rusia. Cinci persoane au fost rănite

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi. Cinci persoane au fost rănite, printre care și un . Iată ce s-a întâmplat!

Atac cu drone în Rusia

Atacul drone ucrainene asupra regiunii Moscova vine după ce Rusia a bombardat două nopți consecutive Kievul, conform Adevărul.

O dronă ucraineană a lovit o clădire de apartamente din orașul Krasnogorsk, situat în regiunea Moscovei, în jurul miezului nopții. Dispozitivul a intrat direct într-un apartament aflat la etajul 14 al imobilului.

„Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale”, a precizat guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov.

Trei parașutiși ruși, uciși în Stavropol

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a confirmat că trei parașutiști ruși au fost uciși în orașul Stavropol, într-o operațiune anunțată joi.

Oficialii ucraineni au spus că a fost un „eveniment zgomotos”, însă nu au oferit detalii despre modul în care au fost eliminați militarii.

„Soldații și ofițerii acestei unități au participat activ la ostilități în Ucraina încă din 2014 și s-au «remarcat» prin numeroase crime de război în timpul invaziei la scară largă a Federației Ruse”, a transmis agenția HUR.

Atacuri intensificate

Atacurile cu drone ucrainene s-au intensificat. Tot la data de 22 octombrie, vizat a fost și orașul Kopeisk. Exploziile puternice au fost raportate în apropierea fabricii de muniție „Plastmass”.

Serviciile de urgență au intervenit la fața locului, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească cauza incidentului. Fabrica produce muniție pentru armata rusă și se află pe lista sancțiunilor impuse de statele aliate Ucrainei.

Zelenski, despre sancțiunile împotriva Rusiei

Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia. a lăudat acest lucru.

„Noile sancțiuni ale SUA împotriva giganților petrolieri ruși sunt un semnal clar că prelungirea războiului și răspândirea terorii au un cost. Și acesta este un pas corect și complet meritat. Tocmai presiunea asupra Rusiei va fi eficientă pentru obținerea păcii, iar sancțiunile sunt una dintre componentele sale cheie”, a precizat Volodimir Zelenski, conform The Guardian.

„Aceasta este o demonstrație a unității europene într-un moment în care Rusia intensifică războiul și atacurile asupra civililor. Restricțiile vizează exact acele elemente care ajută Moscova să continue acest război: sectorul petrolier și gazier, flota fantomă și complexul industrial de apărare. Pentru prima dată, sancțiunile au fost aplicate platformelor criptografice și schemelor de criptomonede pe care Rusia le exploatează pentru a eluda restricțiile”, a adăugat el.