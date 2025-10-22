Kira Cousins, o tânără din , în vârstă de 23 de ani, și-a mințit familia că a născut o fetiță, iar, câteva săptămâni mai târziu, a spus că a decedat. În realitate, așa-zisul bebeluș era doar o păpușă. Iată cum a susținut femeia această poveste șocantă!

Cum a început totul

Femeia a pretins că a născut o fetiță pe nume Bonnie-Leigh la începutul lunii octombrie. La doar câteva săptămâni după „naștere”, le-a spus tatălui fetiței, Jamie Gardner, și socrilor săi că bebelușul murise. În realitate, copilul nici măcar nu se născuse.

Tânăra mămică falsă a avut un plan bine pus la punct încă de la început. A achiziționat un abdomen fals de gravidă, s-a afișat la muncă cu ea și a mers chiar și la o nuntă îmbrăcată într-o rochie în care burtica de gravidă era evidentă. Mai mult, se afișa des pe rețelele sociale cu burtica de gravidă. Ulterior, și-a pozat și postat și așa-zisul bebeluș, care, în realitate, era o păpușă numită Reborn Doll, extrem de realistă, care costă 2.000 de dolari.

O mamă…dedicată

Femeia și-a luat în serios rolul de mamă. I-a cumpărat un cărucior „copilului” de aproximativ 1.200 de dolari, bunica scaune auto, iar un verișor din Țara Galilor i-ar fi trimis circa 600 de dolari.

Cu toate acestea, femeia a început să se comporte ciudat. A încercat să integreze „copilul” în viața din afara casei, însă totul putea fi demascat în orice moment.

„A adus păpușa la locul de muncă și nu a lăsat pe nimeni să o atingă. Toată lumea credea că e doar o mamă protectoare”, a declarat o sursă apropiată de familia Kirei, conform

Când suspiciunile din partea celor din jur s-au adunat, femeia nu a mai putut să ducă. Ea a anunțat că bebelușul a murit.

O minciună dusă prea departe

În cele din urmă, femeia a recunoscut că totul a fost o minciună, chiar una care fost dusă „prea departe”.

„Îmi pare foarte rău. Nu am fost însărcinată. Nu a existat niciun copil. Am inventat totul și am dus minciuna prea departe. Am falsificat ecografii, mesaje, întreaga poveste a nașterii și am pretins că o păpușă era copilul real.”, a recunoscut Kira Cousins pe rețelele sociale.