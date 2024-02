Atac cu o substanță corozivă, în Londra. Nouă persoane au fost rănite, printre care și copii

Un bărbat a aruncat, miercuri, cu o „substanță corozivă”, în Clapham, iar nouă persoane au fost rănite, printre care si doi copii mici.

Polițiștii au fost sesizați și s-au deplasat la fața locului, în jurul orei locale 19.25, și au găsit o femeie și doi copii răniți. Apoi, au văzut alte șase persoane, printre care trei agenți de poliție și trei membri ai publicului, care au fost rănite când au vrut să ajute femeie și cei doi copii, conform

Toți răniții au primit îngrijiri la fața locului, apoi cinci persoane au fost transportate la spital.

Un politician local a transmis că femeia și cei doi copii se aflau într-o mașină atunci când au fost atacați.

O membră laburistă a Adunării Londoneze pentru Lambeth şi Southwark a menționat într-o postare de pe plaftorma X că „a avut loc o coliziune în trafic cu un bărbat care a agresat ocupanţii unei maşini şi a aruncat cu acid. Printre victime se numără şi copii”.

There has been a traffic collision with a man assaulting occupants in a car and throwing acid. Victims include children.

7.25pm

Lessar Avenue, Clapham Common South Side, SW4

If you have any information, please contact Crimestoppers

0800 555 111, completely anonymously.

— Marina Ahmad AM (@LabourMarina)