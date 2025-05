Atac cu toporul la Universitatea din Varșovia. O femeie a murit

Un atac a avut loc, miercuri, la Universitatea în urma căruia o femeie a murit după ce a fost lovită cu toporul de către un bărbat.

Agresorul a intrat în campus, miercuri seara, în jurul orei locale 18.50, a agresat femeia, apoi a decapitat-o, conform

„A avut loc un incident de natură criminală”, declară un purtător de cuvânt al Poliţiei din Varşovia.

🚨BREAKING: Polish media: One dead, two injured in axe attack at University of Warsaw campus; suspect in custody.

The suspect was a polish citizen.

Reports suggest a woman’s head was decapitated during the brutal attack.

— World Source News 24/7 (@Worldsource24)