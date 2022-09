Atac puternic al rușilor în Dnipropetrovsk. O rachetă de croazieră X-59 a distrus complet aeroportul Krivoi Rog

Rușii au lovit aeroportul Krivoi Rog, din regiunea Dnipropetrovsk, cu o rachetă X-59 și i-au distrus infrastructura, relatează Ukrainska Pravda.

„Rușii au lovit aeroportul cu o rachetă X-59. Infrastructura acestuia a fost distrusă. Utilizarea în continuare a aeroportului și a echipamentelor este imposibilă. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul impactului”, a spus șeful Administrației Regionale Valentin Reznicenko.

Kryvyi Rih airport is fully out of service after Russian missile strike with Kh-59 missile

The Russians attacked Krivoy Rog, – the head of the Dnipropetrovsk OVA Valentin Reznichenko.

The Russians hit the airport with an X-59 missile. Its infrastructure has been destroyed. Further use of the airfield and equipment is impossible.

