Atac rusesc devastator la Kiev: Cel puțin 9 morți și 63 de răniți, printre care și copii. Este unul dintre cele mai grave atacuri cu rachete asupra capitalei Ucrainei

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 63 au fost rănite, inclusiv șase copii, într-un atac rusesc cu asupra capitalei , au anunțat miercuri seară serviciile de urgență ale țării. Mai multe incendii au izbucnit în urma bombardamentelor rusești.

The aftermath of the Russian missile attack on Kyiv. This is a residential building.

There might still be people under the debris.

There are also reports that another residential building might have been damaged by a Russian drone.

A very difficult night in Kyiv.

