Un atac sângeros a avut loc sâmbătă seară la bordul unui tren care circula pe ruta Doncaster-Londra King’s Cross, după ce un bărbat a început să înjunghie pasagerii cu un . Potrivit Poliției Transporturilor Britanice (BTP), zece persoane au fost transportate la spital, dintre care nouă sunt în stare critică.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:40, la bordul trenului de la ora 18:25, operat de compania London North Eastern Railway (LNER). Trenul a fost oprit de urgență în stația Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, unde au intervenit zeci de polițiști înarmați și echipaje medicale, conform

Cum au reacționat pasagerii

Martorii descriu momente de panică totală, în care oamenii fugeau pe culoare, încercând să scape din calea atacatorului.

„Toți pasagerii de-a lungul trenului s-au împins în față… toți erau înghesuiți unii în alții”, a povestit un martor, care a văzut un bărbat „cu brațul plin de sânge” fugind și strigând: „Au un cuțit!”.

Un alt pasager a relatat că un bărbat mai în vârstă „a blocat atacatorul pentru a salva o fată tânără”, fiind rănit grav la cap și la gât.

„Am avut sânge pe mâini, pe scaun, pe podea… totul era acoperit de sânge”, a spus acesta, adăugând că oamenii au folosit haine pentru a opri sângerările și „se rugau” ca agresorul să nu ajungă în vagonul lor.

Cum au intervenit forțele de ordine

La scurt timp după apelurile primite la 112, trenul a oprit neprogramat în stația Huntingdon, unde au sosit polițiști înarmați și echipe medicale. Potrivit martorilor, un bărbat care purta un cuțit mare a fost confruntat de poliție pe peron.

„Ofițerii au scos armele, iar unul dintre ei l-a electrocutat cu Taserul”, a declarat un pasager.

Poliția a confirmat ulterior că a activat temporar codul „Plato”, termen folosit la nivel național pentru incidente care pot fi considerate atacuri teroriste. Codul a fost însă anulat ulterior, după ce s-a stabilit că nu există indicii clare privind o motivație teroristă.

Ce spun autoritățile britanice

Prim-ministrul Keir Starmer a condamnat atacul, numindu-l „îngrozitor și profund îngrijorător”, și a cerut publicului să urmeze sfaturile autorităților. Compania LNER a transmis condoleanțe și a anunțat suspendarea temporară a serviciilor pe linie.

„Sunt profund șocat și întristat de acest incident grav”, a declarat directorul general David Horne, care a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția „rapidă și profesionistă”.

Este vorba despre un atac terorist?

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit motivul atacului. Ofițerii antiterorism sprijină investigația, însă poliția afirmă că „este prea devreme pentru a specula asupra cauzelor”.

„Ar putea dura ceva timp până când vom putea confirma alte detalii”, a adăugat șeful poliției, Chris Casey.

Ce se știe până acum și ce rămâne necunoscut

Ceea ce se știe:

Zece persoane au fost înjunghiate, nouă în stare critică;

Două persoane au fost arestate;

Atacul a avut loc la bordul trenului de la ora 18:25 Doncaster-Londra;

Poliția antiterorism sprijină ancheta.

Ceea ce nu se știe: