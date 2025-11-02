B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică

Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică

Elena Boruz
02 nov. 2025, 10:09
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
Cuprins
  1. Cum au reacționat pasagerii
  2. Cum au intervenit forțele de ordine
  3. Ce spun autoritățile britanice
  4. Este vorba despre un atac terorist?
  5. Ce se știe până acum și ce rămâne necunoscut

Un atac sângeros a avut loc sâmbătă seară la bordul unui tren care circula pe ruta Doncaster-Londra King’s Cross, după ce un bărbat a început să înjunghie pasagerii cu un cuțit. Potrivit Poliției Transporturilor Britanice (BTP), zece persoane au fost transportate la spital, dintre care nouă sunt în stare critică.

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:40, la bordul trenului de la ora 18:25, operat de compania London North Eastern Railway (LNER). Trenul a fost oprit de urgență în stația Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, unde au intervenit zeci de polițiști înarmați și echipaje medicale, conform BBC.

Cum au reacționat pasagerii

Martorii descriu momente de panică totală, în care oamenii fugeau pe culoare, încercând să scape din calea atacatorului.

„Toți pasagerii de-a lungul trenului s-au împins în față… toți erau înghesuiți unii în alții”, a povestit un martor, care a văzut un bărbat „cu brațul plin de sânge” fugind și strigând: „Au un cuțit!”.

Un alt pasager a relatat că un bărbat mai în vârstă „a blocat atacatorul pentru a salva o fată tânără”, fiind rănit grav la cap și la gât.
„Am avut sânge pe mâini, pe scaun, pe podea… totul era acoperit de sânge”, a spus acesta, adăugând că oamenii au folosit haine pentru a opri sângerările și „se rugau” ca agresorul să nu ajungă în vagonul lor.

Cum au intervenit forțele de ordine

La scurt timp după apelurile primite la 112, trenul a oprit neprogramat în stația Huntingdon, unde au sosit polițiști înarmați și echipe medicale. Potrivit martorilor, un bărbat care purta un cuțit mare a fost confruntat de poliție pe peron.

„Ofițerii au scos armele, iar unul dintre ei l-a electrocutat cu Taserul”, a declarat un pasager.

Poliția a confirmat ulterior că a activat temporar codul „Plato”, termen folosit la nivel național pentru incidente care pot fi considerate atacuri teroriste. Codul a fost însă anulat ulterior, după ce s-a stabilit că nu există indicii clare privind o motivație teroristă.

Ce spun autoritățile britanice

Prim-ministrul Keir Starmer a condamnat atacul, numindu-l „îngrozitor și profund îngrijorător”, și a cerut publicului să urmeze sfaturile autorităților. Compania LNER a transmis condoleanțe și a anunțat suspendarea temporară a serviciilor pe linie.

„Sunt profund șocat și întristat de acest incident grav”, a declarat directorul general David Horne, care a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția „rapidă și profesionistă”.

Este vorba despre un atac terorist?

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit motivul atacului. Ofițerii antiterorism sprijină investigația, însă poliția afirmă că „este prea devreme pentru a specula asupra cauzelor”.

„Ar putea dura ceva timp până când vom putea confirma alte detalii”, a adăugat șeful poliției, Chris Casey.

Ce se știe până acum și ce rămâne necunoscut

Ceea ce se știe:

  • Zece persoane au fost înjunghiate, nouă în stare critică;

  • Două persoane au fost arestate;

  • Atacul a avut loc la bordul trenului de la ora 18:25 Doncaster-Londra;

  • Poliția antiterorism sprijină ancheta.

Ceea ce nu se știe:

  • Identitatea victimelor și a atacatorilor;

  • Motivația exactă a atacului;

  • Posibilele legături cu alte incidente violente recente din Marea Britanie.

Tags:
Citește și...
Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
Externe
Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Externe
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Externe
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Externe
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Externe
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
Externe
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Externe
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
Externe
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
Externe
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Externe
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Ultima oră
10:42 - Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
08:53 - Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
08:28 - George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
00:05 - Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
23:40 - Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
23:09 - George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
22:25 - Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
21:57 - Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
21:18 - Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit