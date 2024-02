Atac terorist în Turcia, la un tribunal din Istanbul. Au murit trei persoane (FOTO, VIDEO)

Poliția turcă a ucis două persoane care au atacat o instanță din Istanbul, în ceea ce autoritățile au descris drept „atac terorist”, relatează .

În incidentul de marți dimineață au fost răniți șase oameni, printre care și trei ofițeri de poliție. Președintele Recep Tayyip Erdogan a menționat că o a treia persoană a murit la spital, dar nu a precizat dacă este vorba despre un polițist sau despre un civil.

Oficialii turci pun atacul pe seama grupării armate de stânga Frontul revoluționar pentru eliberarea poporului (DHKP-C).

Ministrul turc al afacerilor interne, Ali Yelikaya, spune că atacatorii au fost uciși într-un schimb de focuri, în zona unui punct de control din proximitatea tribunalului Caglayan de la Istanbul.

Suspecții, un bărbat și o femeie identificați drept EY și PB, ar fi fost membri ai DHKP-C, organizație considerată „grup terorist” în Turcia.

DHKP-C a dezlănțuit o campanie împotriva statului turc încă din anii `80.

Ministrul justiției, Yilmaz Tunc, a anunțat că procurorii au demarat o anchetă.

„Republica Turcia va continua să lupte împotriva tuturor organizațiilor teroriste și a celor care le sprijină”, a declarat Recep Tayyip Erdogan, la Kahramanmaras, în marja unui eveniment pentru comemorarea victimelor care au pierit în cutremurele devastatoare din Turcia.

