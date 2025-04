Atac terorist dejucat în Italia. Tunisian membru al Stat Islamic, arestat de poliția antitero

Un atac terorist pus la cale de un cetățean tunisian, suspectat de legături cu gruparea , a fost dejucat de autoritățile antitero din Roma. Atacul pus la cale de terorist era plănuit să aibă loc în , în următoarea perioadă.

Poliţia italiană anti-terorism a anunţat că a arestat un cetăţean tunisian suspectat de legături cu gruparea teroristă Stat Islamic (SI). Potrivit informațiilor furnizate presei, acesta a plănuit un atac în Italia, după cum notează AFP. Bărbatul locuieşte la Cosenza, în regiunea Calabria (sud) și este căutat în țara natală, Tunisia, tot din cauza implicării în activități teroriste.

Potrivit unui comunicat de presă, tunisianul pregătea o și în Italia. Aceasta urma să aibă loc într-un viitor foarte apropiat. Autoritățile de la Roma susțin că suspectul arestat avea un rol important, fiind principalul organizator.

El s-ar fi revendicat de la salafism, o mişcare islamică sunită ultraconservatoare care îşi propune să instaureze o societate sub domnia legii islamice.

Poliziotti di Catanzaro e Cosenza, in collaborazione con , hanno fermato un cittadino tunisino accusato di far parte dell’Isis e che si era dichiarato pronto a compiere un attentato terroristico in Italia.

— Polizia di Stato (@poliziadistato)