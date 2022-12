Atentat cu armă de foc la Paris. Un bărbat a ucis două persoane în Arondismentul 10 (VIDEO)

Un atentat cu armă de foc a avut loc vineri în centrul Parisului.

Se pare că un bărbat a deschis focul și a ucis două persoane în Arondismentul 10, pe Rue d’Enghien.

Potrivit presei franceze, două persoane au fost ucise și alte patru rănite.

Principalul suspect, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat.

Poliția a recomandat evitarea zonei.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by

As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested.

