Acasa » Externe » Austria: Doi români au furat un seif dintr-o stațiune și l-au târât pe pârtie până la mașină

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 11:20
Sursa foto simbol: Pixabay

Doi români au fost arestați în Austria după ce au furat seiful unui local situat la baza unei pârtii din Tirol. Ei au târât seiful pe pârtia de schi până la mașină, fiind chiar ajutați de niște martori, până când aceștia și-au dat seama ce se întâmplă de fapt. N-a durat mult și românii au fost prinși de polițiști.

Cum au încercat românii să fugă cu seiful furat

Potrivit presei locale, totul s-a întâmplat duminică dimineață, în jurul orei 03:30, în stațiunea Fieberbrunn din Tirol.

Românii au smuls seiful localului cu ajutorul unor instrumente pe care de asemenea le furaseră, apoi au cărat seiful pe pârtia de schi până la mașina cu care plănuiau să plece.

În zonă erau utilaje de întreținere a pârtiei, iar șoferii lor inițial nu și-au dat seama despre ce e vorba și chiar i-au ajutat pe hoți cu mașina rămasă blocată pe pârtie. Când au văzut că în portbagaj e un seif, ei și-au dat seama ce se întâmplă de fapt și au alertat poliția.

Mașina a fost rapid identificată de agenții din Saalfelden, iar românii, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți pe loc.

Camerele instalațiilor de schi au surprins tentativa de fugă, imaginile devenind probe în anchetă. Autoritățile verifică acum dacă românii au fost implicați și în alte furturi.

