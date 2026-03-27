Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 19:47
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce vrea Austria să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale
  2. Cum se aliniază această inițiativă tendințelor internaționale
  3. Cum ar putea fi aplicată interdicția și ce reacții există

Austria analizează introducerea unor restricții stricte privind accesul copiilor la rețelele sociale, într-un context internațional tot mai preocupat de impactul digital asupra tinerilor. Măsura ar putea schimba modul în care minorii interacționează cu platformele online.

De ce vrea Austria să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

Guvernul de coaliție de la Viena a anunțat intenția de a interzice accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, fără a clarifica încă detaliile aplicării, scrie BBC. Decizia vine după negocieri îndelungate între partidele aflate la guvernare.

Vicecancelarul Andreas Babler a explicat că autoritățile nu pot ignora efectele platformelor asupra copiilor, despre care spune că îi fac „dependenți și, de asemenea, adesea bolnavi”. El a subliniat că statul are responsabilitatea de a interveni pentru protejarea minorilor și a comparat situația cu reglementările existente pentru alcool sau tutun. „Trebuie să existe reguli clare și în lumea digitală”.

Planul prevede protejarea copiilor de algoritmi care pot stimula dependența, în contextul în care alte forme de conținut sunt deja reglementate pentru minori.

Cum se aliniază această inițiativă tendințelor internaționale

Austria nu este singura țară care analizează astfel de restricții, tendința fiind vizibilă la nivel global. Mai multe state europene și nu numai au început să introducă sau să dezbată măsuri similare pentru protejarea tinerilor.

Australia a adoptat deja o interdicție pentru persoanele sub 16 ani, iar Franța a aprobat o măsură asemănătoare pentru cei sub 15 ani. În același timp, alte țări, inclusiv Marea Britanie, Spania sau Irlanda, analizează variante proprii.

În acest context, președintele francez Emmanuel Macron a salutat inițiativa Austriei, considerând-o parte a unei mișcări mai ample la nivel european.

Cum ar putea fi aplicată interdicția și ce reacții există

Autoritățile austriece lucrează la un proiect legislativ care ar urma să fie prezentat până la finalul lunii iunie, incluzând mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor. Ministrul Educației, Christoph Wiederkehr, a subliniat caracterul „dăunător” al rețelelor sociale, adăugând: „Oamenii trebuie să învețe cum să le folosească în mod responsabil”.

Analistul politic Thomas Hofer consideră că măsura este bine primită în rândul populației și, mai ales, al părinților. „O astfel de interdicție este foarte populară, inclusiv în rândul părinților.” În același timp, el atrage atenția că inițiativa oferă guvernului oportunitatea de a transmite un mesaj de control într-un context marcat de presiuni economice.

Pe lângă interdicția rețelelor sociale, guvernul de coaliție a propus și alte reforme controversate privind școlile secundare. Printre acestea se numără suplimentarea lecțiilor despre democrație și inteligență artificială și reducerea numărului de lecții de latină, relatează Antena3.

