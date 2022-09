Autoritățile de la Chișinău condamnă planul Rusiei de a anexa prin referendum regiunile ocupate din Ucraina

Autoritățile de la Chișinău condamnă ferm planul Federației Ruse de a anexa prin așa-numitele referendumuri regiunile ocupate din Ucraina.

„Reafirmăm și pe această cale sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, este mesajul transmis pe Twitter de ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, citat de

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.

We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of within its internationally recognized borders.

— Nicu Popescu (@nicupopescu)