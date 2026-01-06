B1 Inregistrari!
Autoritățile din Crans-Montana admit lipsa controalelor la barul mistuit de incendiu: „Regretăm amarnic acest lucru". Ce explicații oferă primarul

Autoritățile din Crans-Montana admit lipsa controalelor la barul mistuit de incendiu: „Regretăm amarnic acest lucru”. Ce explicații oferă primarul

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 15:56
Autoritățile din Crans-Montana admit lipsa controalelor la barul mistuit de incendiu: „Regretăm amarnic acest lucru”. Ce explicații oferă primarul
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Cuprins
  1. Ce au recunoscut autoritățile despre controalele de siguranță
  2. Cum a izbucnit incendiul din barul Le Constellation
  3. Ce măsuri au fost anunțate după tragedie
  4. Cine sunt victimele și ce dificultăți au întâmpinat anchetatorii

Autoritățile locale din stațiunea elvețiană Crans-Montana se confruntă cu critici dure după incendiul devastator produs în barul „Le Constellation”, soldat cu zeci de victime în noapte de Anul Nou. la câteva zile de la tragedie, oficialli au recunoscut public deficiențe majore în respectarea obligațiilor de control și siguranță.

Ce au recunoscut autoritățile despre controalele de siguranță

Primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud, a admis că barul nu a fost supus unor inspecții periodice de incendiu și siguranță timp de mai mulți ani. „Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm amarnic acest lucru”, a declarat edilul într-o conferință de presă organizată marți, la cinci zile după tragedie.

Féraud a precizat că nu poate explica motivele pentru care aceste controale nu au avut loc, menționând că administrația locală nu fusese informată despre lipsa verificărilor. Totodată, primarul a subliniat că, potrivit regulilor locale, barurile din oraș ar trebui să fie inspectate anual din perspectiva securității de incendiu.

Cum a izbucnit incendiul din barul Le Constellation

Anchetatorii elvețieni consideră că focul a fost declanșat de artificii de tip „fântână”, montate pe sticle de șampanie și aprinse prea aproape de tavan. Aceste artificii ar fi aprins rapid materialele din interior, favorizând propagarea violentă a incendiului în localul aglomerat.

Primarul a explicat că spuma de izolare fonică de pe tavan fusese considerată acceptabilă la momentul instalării și că, din cauza dimensiunilor barului, nu fusese impusă montarea unei alarme de incendiu. „Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenţii noştri de securitate nu au considerat-o necesară”, a mai spus Féraud, potrivit BBC.

Ce măsuri au fost anunțate după tragedie

În urma incidentului, autoritățile locale au decis interzicerea tuturor tipurilor de artificii în spațiile publice din Crans-Montana, primarul calificând această decizie drept „evidentă”. El a mai precizat că nu intenționează să demisioneze, afirmând că va fi „la latitudinea judecătorilor” să stabilească eventuale responsabilități penale ale consiliului local.

Paralel, autoritățile judiciare elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor barului, aceștia fiind suspecți de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, relatează Hotnews.

Cine sunt victimele și ce dificultăți au întâmpinat anchetatorii

Incendiul izbucnit în primele ore ale Anului Nou a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea a altor 116, bilanțul fiind confirmat după finalizarea procesului de identificare. Din cauza gravității arsurilor, anchetatorii au avut nevoie de probe ADN furnizate de familii pentru a stabili identitatea victimelor.

Autoritățile au anunțat că identificarea celor decedați s-a încheiat duminică, iar luni au fost confirmate identitățile tuturor persoanelor rănite. Dintre cele 40 de victime, 22 sunt din Elveția, iar aproape jumătate erau minori. Printre cei care și-au pierdut viața în incendiu se află și un tânăr român în vârstă de 18 ani.

