Sezonul de iarnă 2025–2026 se apropie de final cu un bilanț îngrijorător în Europa, unde avalanșele au provocat numeroase tragedii. Italia se remarcă drept țara cea mai afectată, cu un număr record de victime în ultimii ani.

De ce a ajuns Italia în fruntea clasamentului

Datele centralizate la nivel european indică faptul că Italia a înregistrat 37 de cauzate de avalanșe până la finalul lunii martie. Majoritatea victimelor erau turiști sau schiori care practicau activități recreative în zone montane cu risc ridicat.

Acest bilanț depășește semnificativ cifrele raportate de alte state alpine, precum Franța sau Austria, confirmând o iarnă deosebit de periculoasă. La nivel european, numărul total al accidentelor fatale a trecut de 130, reflectând intensitatea fenomenelor din acest sezon.

Ce incidente recente au agravat situația

Unul dintre cele mai grave episoade recente s-a produs în Tirolul de Sud, într-o zonă frecventată de schiori și alpiniști. În Val Ridanna, două persoane au fost găsite fără viață, iar o a treia victimă a murit ulterior la spital.

În același weekend, o altă persoană a fost descoperită decedată după operațiuni de căutare desfășurate timp de două zile în Valle Aurina, potrivit . Aceste incidente au contribuit decisiv la creșterea numărului total de victime înregistrate în Italia, relatează Libertatea.

Sezonul a debutat, de altfel, dramatic încă din noiembrie 2025, când o avalanșă produsă pe Cima Vertana a ucis cinci persoane. Evenimentul a anticipat o iarnă dificilă, marcată de condiții instabile și riscuri crescute pentru turiști.

Cum se compară situația cu restul Europei

Italia ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește mortalitatea provocată de avalanșe, fiind urmată de Franța, cu 31 de victime. Austria și Elveția completează clasamentul, în timp ce alte țări au raportat cifre mai reduse.

Comparativ cu sezonul anterior, când Franța era pe prima poziție, schimbarea evidențiază volatilitatea riscurilor montane. Evoluția condițiilor meteo și creșterea numărului de turiști contribuie la aceste diferențe de la un an la altul.

Ce incidente similare au avut loc în România

În România, sezonul a fost tensionat din perspectiva riscului de avalanșă, însă fără victime confirmate până în prezent. Chiar și așa, mai multe incidente au demonstrat potențialul pericol din zonele montane frecventate.

În , o avalanșă a surprins participanți la un curs de pregătire, însă aceștia au fost salvați datorită echipamentelor speciale. Alte episoade au avut loc la și în Munții Rodnei, unde avalanșele au provocat situații riscante, dar fără pierderi de vieți.