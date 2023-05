Aveți grijă la trend-urile de pe TikTok! O femeie a încercat un truc popular și a trecut printr-o experiență îngrozitoare: „A fost cea mai chinuitoare durere din viața mea”

O femeie în vârstă de 37 de ani a încercat să facă ouă în cuptorul cu microunde, un truc care a devenit viral pe Internet, mai ales pe TikTok.

Ea a început să pună apă clocotită într-o cană în care a adăugat un ou. După ce l-a pus în cuptorul cu microunde, femeia a luat preparatul și l-a atins cu o lingură rece, moment în care oul a explodat „ca o fântână” și a sărit pe fața femeii.

În urma celor întâmplate, femeia s-a ales cu arsuri pe față.

Femeia a încercat un trend de pe TikTok, dar a avut parte de o experiență îngrozitoare

După ce a încercat și ea trucul de pe TikTok, femeia îi avertizează și pe alții cu privire la pericolele la care se expun.

„Pur și simplu, nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta, pentru că este în trend pe TikTok”, a spus Shafia.

„A fost cea mai chinuitoare durere din viața mea. A fost o perioadă terifiantă pentru mine. Eram într-o agonie absolută. Mi-am băgat fața sub robinet și apoi a trebuit să îl pun pe prietenul meu să aibă grijă de fiica mea ca să pot merge la A&E”, a mai spus ea, potrivit .

Femeia susține că a mai folosit acest truc și în trecut, doar că nu a mai avut niciodată probleme ca până acum.

„Am făcut-o exact așa cum o fac de obicei. Făcusem deja pâinea prăjită, eram lihnită! Fosta mea soacră mi-a spus despre asta. Mi-a spus cum să fac un ou poșat în cuptorul cu microunde. O făceam de trei ani. Am pus ceainicul la fiert, am umplut pe jumătate cana cu apă, am pus sarea înăuntru, oul înăuntru și l-am pus la microunde timp de un minut. Nu era fiert, așa că l-am mai băgat un minut”, a adăugat femeia.

După problemele cu care s-a confruntat, Shafia a spus că va renunța la acest obicei.

Tehnica de a găti ouăle în cuptorul cu microunde fără a îndepărta coaja poate fi extrem de periculoasă, pentru că acea coajă reține căldură, iar oul din cuptor nu se oprește imediat din gătit și presiunea face ca alimentul să explodeze.