Avion prăbușit într-un oraș indian. Un număr de 242 de persoane se aflau la bord. Majoritatea pasagerilor erau indieni. UPDATE

UPDATE 2: Air India a transmis într-un mesaj postat pe platforma de socializare X că 169 dintre pasagerii aflaţi la bord sunt cetăţeni indieni, 53 sunt britanici, şapte portughezi şi un canadian. Ministrul federal al sănătăţii din India a declarat că „multe persoane” au murit, deși nu a fost dat publicității un bilanț al victimelor, potrivit Reuters.

UPDATE 1: Faiz Ahmed Kidwai, directorul general al direcției aviației civile din India, a declarat că zborul Air India AI 171, un Boeing 787-8, s-a prăbușit într-o zonă rezidențială numită Meghani Nagar la cinci minute după decolare, la ora locală 1:38 pm. Potrivit spuselor sale la bord aeronavei, care se îndrepta spre aeroportul Gatwick din Londra, se aflau 232 de pasageri și 12 membri ai echipajului.

Știrea inițială:

Un avion de pasageri aparținând companiei Air India s-a prăbușit într-o zonă urbană din apropierea aeroportului orașului Ahmedabad. Autoritățile intervin. La acest moment nu se cunosc numărul victimelor.

Un avion cu cel puţin 242 de persoane la bord s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din oraşul Ahmedabad, în statul indian Gujarat. Avionul a decolat spre Londra, conform informațiilor furnizate de compania Air India.

Potrivit relatărilor din mass-media locale, avionul ajunsese la aproximativ 250 de metri înălţime când a coborât brusc. Martorii au filmat o coloană de fum negru care se ridica deasupra aeroportului. În alte imagini au fost surprinse fragmente din aeronavă, în flăcări.

Din informațiile furnizate de autoritățile locale, este vorba despre zborul Air India AI171 de la Ahmedabad având ca destinație aeroportul Londra Gatwick. Aeronava este un Boeing 787-8 Dreamliner care a pierdut semnalul, la doar câteva secunde după decolare.

: AIR INDIA FLIGHT CRASHES IN AHMEDABAD SHORTLY AFTER TAKEOFF

Following reports of a crash involving Air India flight from Ahmedabad to London Gatwick. The Boeing 787-8 Dreamliner (reg: VT-ANB) lost signal at 08:08:51 UTC, just seconds after takeoff.… — Turbine Traveller (@Turbinetraveler)

Air India Dreamliner crash flight AI171 A sad day for aviation — Flight Emergency (@FlightEmergency)

🚨 BREAKING:

A major tragedy strikes Gujarat – An Air India passenger aircraft crashed during takeoff in Meghani, Ahmedabad. Initial reports indicate a massive accident with rescue teams rushing to the scene.

Prayers for all onboard. 🙏 — Adorable (@rehnedotum_)

Autoritățile indiene intervin la fața locului

Ministrul indian al aviației civile, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, a postat pe platforma X un mesaj conform căruia echipele de salvare au fost mobilizate și se fac toate eforturile pentru a asigura asistență medicală și sprijin de urgență la fața locului.

„Suntem în alertă maximă. Monitorizez personal situația”, a spus oficialul indian.

Avionul 787 Dreamliner este un avion cu două motoare, cu caroserie largă. Aparatul a fost introdus pe piață în 2009, iar de atunci au fost livrate peste 1 000 de aeronave către zeci de companii aeriene, potrivit site-ului flightradar24.

Este primul accident al unui avion Boeing 787, conform informațiilor din baza de date Aviation Safety Network.

Air India 🇮🇳 787 Plane ✈️ with Over 250 People Crashes Near Ahmedabad Airport An Air India (AI) Boeing 787 Dreamliner en route to London (LGW) crashed shortly after takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) in Ahmedabad on Thursday, June 12, 2025. Deeply… — Aviation A2z (@Aviationa2z)

Noi detalii despre accidentul aviatic din India

Aeronava care s-a prăbușit se afla sub comanda căpitanului Sumeet Sabharwal, un pilot instructor experimentat cu 8.200 de ore de zbor. Din echipaj mai făcea parte și primul ofiţer Clive Kundar, care are 1 100 de ore de experienţă, au declarat autoritatea de reglementare din india.

Potrivit raportului controlorilor de trafic aerian (ATC), avionul a decolat la ora locală 13:39. După apelul „Mayday”, transmis de ofițerii de la bord, la scurtă vreme după decolare, aeronava nu a răspuns la comunicaţii şi a plonjat la sol.

Până în prezent, autorităţile nu au făcut nicio declaraţie cu privire la numărul victimelor accidentului. Pompierii şi echipele medicale s-au deplasat de urgenţă și au demarat operațiunile de salvare. Au fost închise mai multe drumuri care duc la aeroport pentru a facilita activitatea serviciilor de urgenţă.

Şeful guvernului local din Gujarat, Bhupendra Patel, s-a declarat îndurerat după accident şi a afirmat că a dat „instrucţiuni pentru iniţierea imediată a operaţiunilor de salvare şi ajutor de urgenţă. El a dispus ca tratamentul răniților să aibă prioritate maximă. Totodată, a anunțat că a fost creat un coridor verde pentru transferul rănilor spre spitale.