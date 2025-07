Băiatul ascuns al lui Vladimir Putin iese la iveală. Cine este copilul care trăiește departe de ochii lumii (FOTO)

O serie de imagini recente cu un băiat de zece ani, pe nume Ivan, au stârnit din nou suspiciuni legate de viața ascunsă a președintelui rus .

Surse independente din Rusia susțin că micuțul ar fi fiul liderului de la și al fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva, femeia despre care presa internațională speculează de ani buni că ar fi partenera sa de viață, potrivit .

Înregistrări video și fotografii care au fost făcute publice îl surprind pe copil participând la spectacole de gimnastică organizate de Kabaeva, în cadrul unei academii de elită din stațiunea rusă Soci. La unul dintre evenimente, Ivan a ieșit pe scenă sub aplauzele publicului, iar într-un moment care a devenit viral, le-a trimis un sărut spectatorilor.

JUST IN – Putin’s ‘secret 10-year-old son is seen for the first time’: Pictures ‘show child Vladimir shares with gymnast lover’, anti-Kremlin website claims, Daily Mail reports

