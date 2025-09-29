Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram, iar confirmă diferența uriașă dintre imaginile perfecte promovate online și realitatea de la fața locului.

Oamenii au descoperit că faimosul paradis tropical al Indoneziei nu mai seamănă cu imaginile perfecte promovate online, iar în locul plajelor pustii și al apelor turcoaz din fotografii, turiștii se confruntă cu gunoaie, aglomerație și haos urban.

Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor

În ultimii zece ani, turismul pe insulă a crescut vertiginos: de la 3,8 milioane de vizitatori în 2014, la 6,3 milioane în 2024, potrivit . Rețelele sociale au transformat Bali într-un vis pentru milioane de oameni, însă dezvoltarea turistică necontrolată a compromis multe dintre frumusețile naturale.

Persoanele care ajung pe insulă povestesc că multe locuri „instagramabile” sunt, în realitate, supraaglomerate și murdare. Celebrele plaje sunt adesea pline de gunoaie, iar pentru o simplă fotografie pe stâncile renumite vizitatorii trebuie să stea la cozi interminabile.

Ce spun persoanele dezamăgite de insulă

Zoe Rae, o tânără călătoare, a mărturisit într-un videoclip pe YouTube: „De când am aterizat în Bali, am simțit că nu este în regulă. Am avut așteptări mari, pentru că am văzut pe rețelele de socializare că toată lumea se distrează. Dar dacă ai face o fotografie într-o cafenea și ai da zoom în afară, ai vedea realitatea”. Dezamăgită, ea a ales să își continue vacanța în Dubai.

Ea este doar una dintre multele persoane care au descoperit că Bali este atrași de pozele de pe Instagram, iar în online circulă tot mai multe imagini „așteptări vs. realitate”.

Care sunt problemele care fac din Bali o dezamăgire pentru turiști

Pe lângă aglomerație, oamenii se plâng de zgomotul motocicletelor și de construcțiile excesive care schimbă radical peisajele naturale. O localnică a transmis pentru pentru presa locală: „Simt că Bali se distruge pe zi ce trece”.

Autoritățile din Indonezia au recunoscut că sunt depășite de situație, gestionarea deficitară a deșeurilor și dezvoltarea urbană necontrolată fiind principalele probleme. Chiar dacă au anunțat restricții privind noile construcții, mulți consideră aceste măsuri tardive și insuficiente.