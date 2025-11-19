B1 Inregistrari!
Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”

B1.ro
19 nov. 2025, 07:56
Sursa Foto: Hepta
Decizia Rusiei de a trimite pe front un bărbat invalid subliniază, încă o dată, absurdul deciziilor luate când vine vorba despre război. Soția soldatului rănit, luat în cârje de acasă pentru a fi trimis pe front, încearcă de luni bune să remedieze situația, dar se lovește doar de uși închise și indisponibilitate. 

Un bărbat invalid, luat cu forța de acasă de armata rusă

Născut în regiunea Donețk din Ucraina și rezident al Moscovei, Igor Tișcenko, în vârstă de 53 de ani, și-a semnat contractul de înrolare în armată în octombrie 2023. Un an mai târziu, a suferit o leziune la coloana vertebrală în timpul antrenamentului pe un poligon, ceea ce l-a făcut incapabil să se miște normal sau să-și întoarcă capul.

După accidentare, a petrecut încă o lună la Selydove, de unde a fost dus la spital pe targă. În total, a petrecut nouă luni în spitale și alte patru luni în batalionul medical fără îngrijiri medicale. În acest timp, a fost diagnosticat cu boală coronariană și diabet. Când a venit momentul să se prezinte în fața Comisiei Medicală Militară pentru externare, medicii au declarat în rapoarte că bărbatul era eligibil pentru o externare cu gradul „D” (inaptă). Cu toate acestea, pe 7 noiembrie, personalul militar l-a scos de la Centrul Republican de Patologie Ocupațională și Reabilitare din Donețk, trimițându-l la o unitate de luptă din Avdiivka.

„În seara zilei de 7, încă purtând pantaloni de casă și papuci, l-au urcat într-o mașină și l-au dus la Avdiivka. În jurul orei 13:00, pe 8 noiembrie, atunci când am vorbit ultima dată, mi-a spus: «Gata, plecăm, ne trimit pe noi». Nu ne-a mai contactat de atunci. Fie că este în viață sau nu, vor doar să scape de el”, a spus Elena Tișcenko, soția bărbatului invalidat pentru ASTRA.

Soția soldatului invalidat luptă că statul să-l aducă acasă

Elena îl acuză pe Maxim Semenich, ofițerul politic al Regimentului 1453, că refuză să-i elibereze soțul. Semenich a promis că va numi o comisie medicală militară pentru evaluarea situației, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Soția soldatului a făcut apel la mai multe instituții pentru remedierea situației, inclusiv la Ministerul Apărării din Rusia și Administrația Prezidențială, dar rugămințile ei au rămas fără răspuns.

În cele din urmă, Elena s-a adresat instanței, dar așteaptă de două luni o audiere în instanță.

„Ce ar trebui să facă acolo cu cârje? Tocmai l-au trimis la Avdiivka cu cârje să se alăture unei brigăzi de asalt și l-au trimis în luptă. Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?!”, exclamă Elena indignată.

