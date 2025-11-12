După începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, cele două țări pare că s-au luat la întrecere în arsenalul de drone și folosirea lui. Și, deși este greu de negat eficacitatea dronelor, afirmațiile că acestea ar putea înlocui aproape complet armele specializate sunt extrem de exagerate. Cu toate astea, dronele au devenit o amenințare pentru soldații de pe câmpul de luptă. Pentru a preveni viitoare tragedii, rușii au dezvoltat o nouă abilitate în gestionarea lor.

Soldații ruși s-au săturat de arme și au apelat la crengi pentru a doborî dronele

Un nou videoclip care a făcut înconjurul rețelelor de socializare ucrainene surprinde mai mulți soldați ruși care participă la un antrenament anti-drone. Doi militari încearcă să doboare o dronă kamikaze, folosită pentru a ataca grupuri de soldați pe câmpul de luptă, ca parte a antrenamentului lor. Iar pentru că nu există mijloace eficiente de contracarare a unei astfel de , rușii au devenit creativi.

Uneori, astfel de drone pot fi doborâte cu succes cu o pușcă, dar cazurile de genul sunt excepții. Însă, împușcarea oferă, cu siguranță, mai multe șanse de succes decât atacarea unei drone cu crengi, metodă surprinsă în atrenamentele unui grup de soldați ruși. Chiar și dacă drona este pusă la pământ cu ajutorul crengilor, există riscul ca acesta să explodeze în imediata apropiere a oamenilor.

Având în vedere că tinerii din videoclip par să se amuze, defensiva cu crengi poate fi doar o glumă. Nu este, însă, exclus ca tehnica să fie folosită și pe front, având în vedere că rușii folosesc și alte metode inedite în încercarea de a se apără de drone.

🥴Russian troops are training to down FPV drones using tree branches. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian)

Cum încearcă rușii să se apere de drone, pe câmpul de luptă

Soldații Rusiei sunt învățați să stea nemișcați sau să se prefacă morți atunci când o dronă se apropie de ei. Cu toate că s-a dovedit ineficientă această tactică, ea este încă folosită pe câmpurile de luptă.

„Aceasta este una dintre tacticile predate infanteriștilor ruși – când se apropie o dronă, rușii sunt învățați să înghețe sau să se prefacă morți, sperând că, datorită unei camere ieftine montate pe dronă, interferențelor și altor factori, operatorul dronei pur și simplu nu îl va observa pe rus”, au declarat soldații ucraineni, potrivit .