Deși legea din Turcia consideră animalele de companie „bunuri mobile”, un bărbat din Instanbul se vede obligat să-i plătească fostei soții pensie alimentară pentru cele două pisici pe care le au împreună. Deși poate părea bizară, decizia nu este o premieră în Turcia. În ultimii ani, mai multe instanțe au aprobat plata unei pensii alimentare pentru companioanele blănoase.

De ce a divorțat cuplul

Buğra B. a depus cererea de divorț de soția sa, Ezgi B., cu care este căsătorit de doi ani, invocând diferențe ireconciliabile. Cuplul a ajuns la un acord pentru dizolvarea căsătoriei și a depus în instanță un protocol de separare. Documentul includea și o clauză pentru îngrijirea pisicilor cuplului, potrivit .

Ce pensie alimentară va trebui bărbatul turc să plătească pentru cele două pisici

Cele două pisici vor rămâne cu Ezgi B. și, atât timp cât aceastea se află în custodia ei (dar nu mai mult de 10 ani), Buğra B. va plăti 10.000 lire turcești (aprox. 205 euro) pentru îngrijirea lor, odată la 3 luni. Suma va fi ajustată anual în funcție de rata oficială a inflației din Turcia.

Pe lângă acești bani, bărbatul îi va plătii o compensație materială în valoare de 550.000 de lire turcești (aprox. 11.280 euro).

„Părțile au convenit ca cele două pisici aparținând lui Buğra B. să rămână cu Ezgi B.”, se preciza în protocol. „Atâta timp cât pisicile rămân cu Ezgi B., până la 10 ani, Buğra B. va plăti 10.000 de lire pe pentru îngrijirea lor, în rate trimestriale”.

Ce lege din Turcia permite cererea unei pensii alimentare pentru animale

Conform Codului Civil turc, animalele de companie sunt încă considerate bunuri mobile. Cu toate acestea, în ultimii ani, unele decizii judecătorești, bazate pe Legea nr. 5199 privind protecția animalelor, au permis aranjamente privind custodia, îngrijirea și sprijinul financiar al animalelor de companie după divorț.

Se așteaptă ca cazul să fie revizuit în instanță în următoarele zile.