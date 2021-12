Barra, furtuna care a făcut ravagii în Irlanda și Marea Britanie. Cel puțin 50.000 de oameni au rămas fără curent electric (Galerie FOTO)

Furtuna Barra a făcut ravagii în Iralanda și Marea Britanie. Rafalele vântului depășesc 100 km/h, iar peste 50.000 de persoane au rămas fără curent electric. Mai multe străzi și locuințe au fost inundate.

Școlile au fost închise, după ce meteorologii au emis o serie de avertizări cu privire la furtuna care a cuprins Marea Britanie și Irlanda. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Vremea în Regat se pare că este din ce în ce mai aprigă. Furtuna Barra s-a abătut asupra Irlandei și Marii Britanii, cauzând adevărate dezastre în anumite zone ale țării, notează BBC.

Meteorologii englezi au transmis mai multe avertizări cu privire la furtuna Barra, fenomen pe care l-au asemănat cu o „bombă meteo”.

