Bătaie între polițiști și demonstranți la Washington, Congresul a fost evacuat: Reprezentanți ai evreilor au cerut încetarea bombardamentelor în Gaza

Scene violente la Washington, unde poliția s-a ciocnit cu în fața sediului Comitetului Național Democrat, potrivit Associated Press.

Mai multe grupuri și persoane s-au întâlnit ca să ceară încetarea focului

Poliția SUA a declarat că aproximativ 150 de persoane „protestau ilegal și violent” în apropierea clădirii sediului DNC din cartierul Capitol Hill din Washington. Membrii Congresului au fost evacuați din clădire în timp ce protestul a izbucnit.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare a arătat protestatarii împingând ofițerii de poliție și încercând să se țină de baricadele metalice în timp ce ofițerii intrau să facă arestări. Videoclipurile arată și ofițeri împingând protestatarii. Mulți dintre protestatari purtau cămăși negre pe care scria „Încetează focul acum”.

Printre protestatari se numărau membri If Not Now și

Protestatarul Dani Noble a declarat că demonstranții au venit la DNC miercuri seară pentru a cere în mod pașnic conducerii Partidului Democrat să sprijine încetarea focului în Gaza.

În schimb, „am fost întâmpinați de poliția care a tras de oameni cu dizabilități sau care suferă de boli cronice, punând oamenii la pământ”, a spus Noble.

Noble, care locuiește în Philadelphia și este un susținător al grupului Jewish Voice for Peace, a spus că niciun grup nu a organizat protestul, ci în schimb a fost o coaliție de mai multe grupuri și indivizi care susțin încetarea focului.

„Este rușinos modul în care protestatarii nonviolenti și membrii comunității noastre au fost întâmpinați cu violență în această seară. Este absolut rușinos”, a adăugat Noble.