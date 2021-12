Bilanțul victimelor produse de erupția vulcanului din insula Java: 13 morți și 41 de răniți (VIDEO)

S-a dezlănțuit iadul pentru locuitorii din sud-estul insulei Java, Indonezia, după ce vulcanul Semeru a erupt pentru a doua oară în acest an.

Localnicii au fost nevoiți să fugă din zonă în timp ce în spatele lor avansa un uriaş nor de cenuşă şi fum, potrivit înregistrărilor video publicate pe reţelele de socializare.

Imaginile au arătat un uriaş nor de cenuşă şi fum ridicându-se din craterul vulcanului sâmbătă, în jurul orei locale 15:00 (07:00 GMT), declanşând panică în rândul locuitorilor satelor din vecinătate care au fugit în timp ce regiunea s-a scufundat în întuneric în plină după-amiază.

Java residents are seen fleeing a huge plume of ash from erupting Mt Semeru.

An Indonesian health ministry official said Saturday’s eruption of the Semeru volcano in the east of Java caused burn injuries, without specifying how many.https://t.co/LfLF731CPz pic.twitter.com/H1uCW9LEvU

— Sky News (@SkyNews) December 4, 2021