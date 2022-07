Bill Gates a promis să iasă din topul celor mai bogați oameni din lume. Ce se va întâmpla cu averea la care renunță

Miliardarul Bill Gates, cofondator al gigantului de tehnologie Microsoft, plănuiește să-și direcționeze toată averea către Bill and Melinda Gates Foundation, fundația caritabilă pe care a pornit-o alături de fosta sa soție, pentru ca în cele din urmă să „iasă” de pe lista celor mai bogați oameni ai planetei, notează

Al patrulea cel mai bogat om din lume a spus că are „obligația” de a-și returna resursele societății.

„Am obligația de a-mi returna resursele societății în moduri care au cel mai mare impact pentru reducerea suferinței și îmbunătățirea vieților. Și sper că și alții care se află în poziții de mare bogăție și privilegii vor intensifica în acest moment”

Într-un mesaj pe twitter, transferul în această lună a 20 de miliarde de dolari către fundația Bill and Melinda Gates Foundation, pentru a-i permite acesteia să își crească cheltuielile, în acțiunile pe care le derulează, de la 5 la 9 miliarde de dolari pe an, începând cu 2025.

I am very proud of the foundation’s role in helping solve big problems like preventing pandemics, reducing childhood deaths, eradicating diseases, improving food security and climate adaptation, achieving gender equality, and improving educational outcomes.

— Bill Gates (@BillGates)