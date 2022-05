Fondatorul Microsoft s-a infectat cu COVID-19. Ce a declarat Bill Gates

Bill Gates a anunțat că a fost depistat pozitiv în urma unui test efectuat pentru COVID-19. Fondatorul Microsoft a specificat printr-o postare pe contul său de Twitter, că este vaccinat cu schema completă.

Postarea cu anunțul a fost făcută în noaptea de marți spre miercuri pe contul de socializare Twitter a lui Bill Gates. Bill Gates spune că a fost testat pozitiv și prezintă o serie de simptome, dar ușoare. Acesta are în prezent vârsta de 66 de ani.

Bill Gates a scris în postarea de pe Twitter că: ”Am fost testat pozitiv pentru COVID. Am simptome ușoare și urmez sfaturile experților prin izolare până când mă voi reînsănătoși”.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates)