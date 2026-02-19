Situație fără precedent în familia regală britanică, după arestarea prințului Andrew, fratele suveranului britanic. Regele Charles al III-lea a transmis joi un mesaj oficial în care a subliniat că autoritățile trebuie să își desfășoare activitatea fără interferențe.

Potrivit publicației , monarhul a declarat că a primit informația privind reținerea fratelui său cu „cea mai profundă îngrijorare”, insistând asupra respectării procedurilor legale.

Ce a declarat Regele Charles după arestarea prințului Andrew

Suveranul britanic a precizat că urmează o investigație completă, iar Casa Regală va coopera cu autoritățile implicate.

Iată declarația integrală transmisă de rege:

• „Am aflat cu profundă îngrijorare vestea despre și suspiciunea de abuz în serviciu public.

• „Urmează acum un proces complet, echitabil și corect, prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente.

• „În acest sens, așa cum am spus și înainte, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră.

• „Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi corect din partea mea să comentez în continuare această chestiune.

• „Între timp, familia mea și cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria și să vă servim pe toți.”

• „Charles R”

De ce a fost arestat prințul Andrew

Fratele regelui, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost reținut joi, 19 februarie, de poliția britanică, în cadrul investigațiilor legate de rețeaua infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Conform informațiilor publicate de , acesta este suspectat de abatere în funcție publică, iar anchetatorii verifică documente din perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al Regatului Unit.

Autoritățile analizează inclusiv acuzații potrivit cărora o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru un presupus contact sexual cu fostul prinț.

Investigația este coordonată de Poliția Thames Valley, care desfășoară percheziții simultane în comitatele Berkshire și Norfolk.

Oamenii legii au confirmat că arestarea a fost făcută după o „evaluare amănunțită”, fiind deschis oficial un dosar penal.

Poliția britanică a transmis următoarea poziție oficială: „Ca parte a anchetei, am arestat astăzi (19/2) un bărbat de 66 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în funcție publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.”

Autoritățile nu au confirmat public identitatea suspectului, însă, informațiile apărute în presa britanică indică faptul că este vorba despre fratele regelui.

Ce urmează pentru familia regală britanică

Deși a negat anterior orice implicare ilegală în dosarele legate de Epstein, cazul riscă să provoace noi tensiuni în interiorul monarhiei britanice, într-un moment sensibil pentru imaginea Casei Regale.

Pe măsură ce ancheta continuă, Palatul Buckingham insistă că instituția își va continua activitatea publică fără abatere.