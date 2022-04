Blinken: Există „informații credibile” cu privire la posibilitatea ca Rusia să fi folosit „agenți chimici” în Mariupol

Secretarul de Stat american Antony Blinken a declarat, marți, că există „informații credibile” cu privire în Mariupol.

Anterior, Regimentul Azov a acuzat Rusia că a folosit o substanță toxică asupra militarilor și civililor din Mariupol. Victimele intoxicate cu substanța de origine necunoscută au suferit de insuficiență respiratorie și sindrom vestibular.

Oficialul american a comentat informațiile referitoare la folosirea „agenților chimici” asupra militarilor și civililor din Mariupol.

„Noi împărtăşim aceste informaţii cu Ucraina” şi ”ne aflăm în contact direct cu partenerii noştri, cu scopul de a stabili ce se întâmplă în prezent”, declară în faţa presei secretarul de Stat american Antony Blinken, potrivit

„Acesta este un subiect de îngrijorare reală”, subliniază el.

Cu toate acestea, Blinken a declarat că nu este în măsură să comenteze acuzațiile aduse armatei ruse că ar fi folosit o substanță toxică.

Potrivit Kyiv Independent, substanța toxică și, în eventualitatea în care se confirmă, ar putea fi prima dată când are loc un atac chimic în Ucraina.

