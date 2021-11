Bogdan Aurescu, consultări cu omologul polonez: România și Polonia, preocupate de desfășurările amenințătoare de forțe rusești în proximitatea Ucrainei și la Marea Neagră (VIDEO, GALERIE FOTO)

România și Polonia sunt preocupate de desfășurările amenințătoare forțe rusești în proximitatea Ucrainei și la Marea Neagră, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, marți, la capătul consultărilor politice cu omologul său polonez, Zbigniew Rau, care a efectuat o vizită în țara noastră.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia este foarte puternic”

„Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia este foarte puternic și am constatat din nou, în discuțiile noastre din această seară, acest adevăr. Iar România și Polonia reprezintă, împreună, o forță care contează – în regiune și în Alianța Nord-Atlantică”, a declarat Bogdan Aurescu.

Omologul polonez i-a prezentat ministrului român situația de la frontiera polono-belarusă, unde autoritățile de la Minsk instrumentalizaseră un val de migranți împotriva Poloniei, dar și împotriva Lituaniei și a Letoniei.

„Domnul ministru Rau mi-a prezentat evaluările părții polone cu privire la situația de la frontiera Poloniei cu Belarus, în condițiile valului de migranți instrumentalizat de autoritățile de la Minsk împotriva Poloniei, dar și împotriva Lituaniei și Letoniei. Urmărim cu foarte multă atenție și cu îngrijorare aceste evoluţii și am exprimat încă o dată, așa cum am făcut-o deja, în repetate rânduri, solidaritatea deplină a României cu Polonia, așa cum am exprimat această solidaritate și față de Lituania și Letonia. Aceste țări se confruntă, din partea regimului Lukashenko, cu o formă de amenințare hibridă, inacceptabilă și fără precedent, adică instrumentalizarea migranților, creând astfel, la frontiera externă a Uniunii Europene și a NATO, o criză multi-dimensională, de securitate, prin această nouă formă de atac hibrid, care provoacă și o criză umanitară”, a adăugat șeful MAE.

România și Polonia, preocupate de desfășurările amenințătoare de forțe rusești în proximitatea Ucrainei și la Marea Neagră, spune Bogdan Aurescu

Evaluările de securitate efectuate de România și Polonia „coincid în foarte mare parte”, a punctat șeful diplomației române.

„Este, de asemenea, un moment foarte bun să discutăm și despre situația de securitate de la frontierele Ucrainei. Suntem preocupați – România și Polonia – de desfășurările amenințătoare de forțe rusești în proximitatea Ucrainei și la Marea Neagră. Și am expus fiecare, în detaliu, evaluările de securitate ale țărilor noastre, care coincid în foarte mare parte. De asemenea, am discutat despre măsurile pe care le putem lua la nivel NATO”, a spus el.

Bogdan Aurescu a subliniat că regiunea Mării Negre este o „zonă esențială pentru securitatea euroatlantică”.

„Este esenţială acordarea unei atenţii speciale regiunii Mării Negre, zonă esenţială pentru securitatea euroatlantică. Accentuez, o dată în plus, că Marea Neagră nu poate să devină un instrument de proiectare a forţei ostile şi destabilizatoare”, a explicat ministrul.

Zbigniew Rau: România și Polonia, doi piloni ai flancului estic al NATO

În cadrul conferinței comune, ministrul polonez al afacerilor externe a abordat situația de la frontiera polono-belarusă.

„Noi, Polonia, am decis să ne informăm prietenii şi partenerii şi membrii NATO şi ai Uniunii Europene cu privire la situaţia de la graniţe şi cu privire la evaluarea noastră a mediului de securitate”, a spus el, potrivit traducerii, transmite Agerpres.

Zbigniew Rau a subliniat că a venit la București „pentru că România şi Polonia sunt doi piloni ai flancului estic al NATO”.

„Mă simt obligat să prezint evaluarea noastră a situaţiei de pe pe flancul estic celorlalţi parteneri şi prieteni ai noştri din NATO”, a adăugat oficialul polonez.

El a vorbit despre importanța evaluării efectuate de autoritățile poloneze în acest caz.

„Vocea noastră cu privire la situaţia de aici ar trebui nu numai auzită şi discutată în rândul partenerilor NATO, dar ar trebui să domine aceste discuţii”, a continuat el.

Potrivit ministrului polonez, în acest moment, „în modul cel mai cinic, migranţii sunt aduşi din Belarus şi sunt folosiţi, împotriva voinţei lor”, situaţie care ameninţă coeziunea NATO şi UE.