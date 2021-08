Bogdan Aurescu: România, alături de poporul belarus. Autoritățile belaruse trebuie să pună capăt represiunii imediat

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul belarus, luni, 9 august, la un an de la alegerile frauduloase din Belarus, în urma cărora Aleksandr Lukașenko, la putere de peste un sfert de secol, a fost anunțat de aparatul de stat drept câștigătorul unui al șaselea mandat prezidențial.

„Un an de la alegerile fraudate din Belarus. România este alături de poporul Belarusului, care cere în mod legitim respect față de drepturile și libertățile sale fundamentale. Autoritățile belaruse trebuie să pună capăt represiunii imediat”, a scris șeful diplomației române, luni, pe Twitter.

One year since the forged elections in Belarus. RO🇷🇴 stands by the people of Belarus as they legitimately demand respect for their fundamental rights and freedoms. The Belarusian authorities must immediately put an end to the repression.

