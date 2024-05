Bogdan Aurescu, vot în favoarea deciziei CIJ privind încetarea ofensivei israeliene din Rafah / Acesta spune într-o declarație separată că nu trebuie afectat dreptul Israelului de a-și proteja cetățenii civili sau de a elibera ostaticii răpiți de Hamas

Bogdan Aurescu, judecătorul român de la Curtea Internațională de Justiție, a votat în favoarea deciziei de vineri privind oprirea ofensivei militare a Israelului din Rafah, având însă o declarație separată în care precizează, printre altele, că decizia CIJ trebuia sa stipuleze că oprirea ofensivei nu afectează dreptul Israelului de a-și proteja cetățenii civili sau de a elibera ostaticii rapiti de Hamas.

Judecătorul Bogdan Aurescu a avut un punct de vedere mai nuantat fata de decizia Curtii și a afirmat că: “CIJ ar fi putut preciza că măsurile luate, inclusiv oprirea ofensivei militare, nu afectează dreptul Israelului de a desfășura operațiuni, care ar trebui întreprinse în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv într-o manieră care să răspundă criteriilor de proporționalitate și necesitate, pentru a-și proteja cetățenii civili și pentru a elibera ostaticii încă deținuți în zona Rafah de către grupuri armate”.

The UN 🇺🇳International Court of Justice just delivered today its 3rd Order on provisional measures in the case South Africa v. Israel on application of the Genocide Convention in Gaza. Read my Declaration appended to the Order below and here ➡️ .

