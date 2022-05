Bombardament în Insula Șerpilor. Un elicopter rusesc a fost distrus

Un elicopter rusesc a fost distrus în Insula Șerpilor de către o dronă manevrată de ucraineni, chiar în timp ce descărca soldați, potrivit defence-blog.com.

Forțele armate ucrainene au postat un clip video în dimineața zilei de duminică, 8 mai, în care este surprinsă distrugerea unui elicopter Mi-8. Acesta a fost spulberat de un proiectil lansat dintr-o dronă de fabricație turcească Bayraktar aflată chiar deasupra aparatului de zbor.

În filmarea cu infraroșu se poate observa că trei sau patru soldați tocmai coborâseră în rapel din elicopter. Cel mai probabil, nu au supraviețuit exploziei devastatoare.

New video reportedly of Ukrainian Bayraktar-TB2 drone strike on a Russian Mi-8 transport helicopter on Snake Island last night

— ELINT News (@ELINTNews)