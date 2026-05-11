B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei

Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 12:03
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
sursa foto: Facebook/Bonnie Tyler
Cuprins
  1. Ce spun medicii despre actriță?
  2. Care este istoricul intervențiilor și al simptomelor?
  3. Ce spun apropiații despre artistă?
  4. Ce spune purtătorul acesteia de cuvânt?

Cântăreața Bonnie Tyler, 74 de ani, a fost resuscitată după un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o treacă dintr-o comă indusă la spitalul din Faro, Algarve, Portugalia; artista rămâne internată în secția de terapie intensivă după o operație de urgență pentru un apendice perforat.

Ce spun medicii despre actriță?

Potrivit cotidianului portughez Correio da Manhã, citat de către Mirror, Bonnie Tyler a suferit un stop cardiac în momentul în care medicii au încercat să o treacă dintr-o comă indusă la un spital din Algarve. Intervenția promptă a echipei medicale a dus la resuscitarea artistei, iar aceasta rămâne internată în secția de terapie intensivă a Spitalului din Faro.

Articolul menționează că ea este tratată pentru o „infecție serioasă” provocată de un intestin perforat. Coma indusă a fost menținută pentru a sprijini recuperarea până când medicii vor reuși să controleze această infecție.

Care este istoricul intervențiilor și al simptomelor?

Sursele indică faptul că Bonnie Tyler a fost supusă unei operații de urgență după ce apendicele i s-a rupt, intervenție descrisă ca fiind salvatoare. Artista ar fi fost transportată inițial la un spital privat din Algarve, care a decis transferul urgent la Spitalul din Faro din cauza apendicelui rupt și a necesității unor manevre chirurgicale imediate.

Materialul relatează că Bonnie ar fi început să simtă probleme cu aproximativ o lună înainte de internare și că, în perioada premergătoare operației, a continuat activitatea profesională în ciuda durerilor. De asemenea, se menționează că artista ar fi fost dusă la spital pe 30 aprilie, potrivit relatărilor citate, și că înainte de transferul la Faro a petrecut două zile la pat în casa sa din Algarve, fiind apoi condusă la primul spital de soțul ei, Robert Sullivan.

Ce spun apropiații despre artistă?

Prietenul de lungă durată Liberto Mealha a oferit detalii despre evoluția stării artistei și a subliniat încrederea în vindecare. El a afirmat că medicii sunt „positive” că Bonnie poate face o recuperare completă. Mealha, care a cunoscut-o pe artistă când a deschis un local în Albufeira în anii optzeci și a căruia fiică este nașa lui Bonnie, a spus următoarele despre debutul simptomelor:

„A început să se simtă rău în timpul unui concert la Londra și a mers la un medic pentru investigații, însă acolo nu s-a descoperit nimic. A decis apoi să meargăîn Algarve, unde a început să resimtă dureri abdominale severe. Două zile mai târziu, s-a prezentat la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, după ce s-a constatat că apendicele îi perforase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.”, a declarat Liberto Mealha, potrivit Mirror, citat de către Adevărul.

Ce spune purtătorul acesteia de cuvânt?

Purtătorul de cuvânt al artistei a transmis declarații oficiale despre internare și stare postoperatorie. El a spus că Bonnie a fost pusă în comă pentru a ajuta-o să se refacă după operația pentru apendice, iar anterior a comunicat:

„Ne pare foarte rău să vă anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde locuiește, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul intestinului. Operația a decurs bine, iar ea se află acum în perioada de recuperare. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor dori o recuperare completă și rapidă.”, a adăugat purtătorul de cuvânt al acesteia.

Mealha a mai precizat că soțul artistei, Robert Sullivan, a petrecut zilele împreună cu aceasta și a fost recunoscător medicilor de la Spitalul din Faro: „Este foarte recunoscător față de medicii și asistenții medicali de la spitalul din Faro și consideră că, dacă Bonnie ar fi rămas în Regatul Unit, nu ar mai fi fost în viață.”

Tags:
Citește și...
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Externe
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Externe
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Externe
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Externe
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Externe
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Externe
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Externe
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime