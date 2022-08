Boris Johnson a organizat o petrecere de milioane, la un an după nuntă

Premierul britanic Boris Johnson, la un an de la nuntă, s-a căsătorit cu soția sa, Carrie. Pe 30 iulie, cei doi au sărbătorit prima aniversare și tocmai în această zi au decis să organizeze o ceremonie fastuoasă, notează .

În ciuda faptului că nunta a fost fastuoasă, familia Johnson . De exemplu, Carrie nu și-a cumpărat o rochie de mireasă și nici măcar nu a comandat-o de la designeri. Ea a închiriat o rochie albă de la creatorul de modă Savana Miller pentru doar 25 de lire sterline.

Boris Johnson and Carrie to ‘throw wedding party’ at ‘Tory donor’s mansion’

La sărbătoare au venit aproximativ 200 de invitați, așa că Johnson a amplasat un cort alb în curtea unui conac.

Potrivit presei britanice, meniul serii a fost bogat. La sosire, oaspeții au putut savura cocktailul Negroni – o combinație de gin, vermut roșu și Campari cu coajă de portocală. Și după s-au răsfățat cu mai multe gustări, tacos, miel afumat, cârnați din Africa de Sud și alte bunătăți.

