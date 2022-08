Boris Johnson, a treia vizită la Kiev de la începutul invaziei ruse: „Ucraina poate și va câștiga acest război” / Volodimir Zelenski i-a acordat Ordinul Libertății

Prim-ministrul interimar al Regatului Unit, Boris Johnson, s-a întâlnit miercuri la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei, un moment aniversar care coincide cu împlinirea a șase luni de la începutul invaziei ruse.

Liderul din Downing Street s-a arătat încrezător că Ucraina poate câștiga războiul.

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina contează pentru noi toți. De aceea mă aflu astăzi la Kiev. De aceea Regatul Unit va continua să fie alături de prietenii noștri ucraineni. Consider că Ucraina poate și va câștiga acest război”, a scris oficialul britanic, miercuri, pe Twitter.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war.

— Boris Johnson (@BorisJohnson)